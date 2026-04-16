شوبير يوجه رسالة لجمهور الزمالك قبل لقاء شباب بلوزداد في الكونفدرالية

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة لجماهير نادي الزمالك قبل مباراة الفريق المرتقبة أمام شباب بلوزداد في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: "مباراة الزمالك وبلوزداد بكرة في استاد القاهرة الساعة 6 مساء، والمسؤولين طلبوا من الجماهير يروحوا بدري من الساعة 2، وأنت كمشجع معاك طبلتك معك علمك بس بلاش أي شيء من الممنوعات".

وتابع: "مش عايزين يا جماعة الله يخليكم مشاكل يكفينا ما حدث للأهلي أمام الترجي التونسي من افقتاد جماهيره في مباراة العودة وجماهيرنا دي حمانا خاصة إن المباراة اللي جاية هى النهائي فأنت الحكم صفر صفارة مش عجباك تعالى على نفسك، مساعد الحكم رفع راية مش بسطاك تعالى على نفسك الفار استدعى مين مش عارف أيه، تعالى على نفسك خلي اليوم يعدي على خير".

وأضاف : "بقول أهو من دلوقتي لجمهور نادي الزمالك الفار استدعى الفار ما استدعاش أنت ملكش دعوة خالص عشان أنت المباراة اللي جاية مباراة نهائي الكونفدرالية عشان يبقى فيه احتفال إن شاء الله معندناش غير البطولة دي السنة للفرق المصرية".