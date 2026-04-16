منتخب الناشئين يواجه جينيس وديا اليوم استعدادا لأمم أفريقيا

يستعد منتخب مصر للناشئين ، مواليد 2009، بقيادة المدير الفني، حسين عبداللطيف لمواجهة فريق جينيس وديا خلال المعسكر الجاري استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق يوم 13 مايو المقبل بالمغرب.

وكان منتخبنا الوطني قد حقق الفوز على الفريق الأول لنادي بشتيل بهدف نظيف، أحرزه عبد العزيز خالد ( إيفونا )، في المباراة الودية، التي أقيمت على أحد ملاعب مشروع الهدف بمجمع المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب على منح الفرصة لتجربة بعض العناصر الجديدة من اللاعبين، خلال المواجهة الودية، التي جاءت استعداداً لمشاركة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشهدت تواجد الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على المنتخب، ومحمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، وإسلام شكري، رئيس قطاع الناشئين بنادي بيراميدز، وكذلك وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر، مواليد 2007، وعلاء عبدالعزيز، مدير إدارة المنتخبات الوطنية، وجمال العاصي، مدير المركز الإعلامي بالاتحاد المصري لكرة القدم.