الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد بالكونفدرالية

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائرى فى إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى نادي الزمالك لتحقيق الفوز على الفريق الجزائري والتأهل لنهائي بطولة الكونفدرالية على أمل تحقيق اللقب نهاية الموسم.

وتنطلق مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد غدا الجمعة فى تمام الساعه السادسة مساء بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولى.

غيابات الزمالك

ويفتقد الزمالك جهود 5 لاعبين خلال مباراة شباب بلوزداد وهم: عمرو ناصر للإصابة وأحمد حمدي وسيف جعفر ومحمد حمد ويوسف وائل فرنسي، لأسباب فنية.

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسئولي نادي الزمالك بتعيين السوداني محمود علي محمود إسماعيل حكمًا لإدارة المباراة ويعاونه التونسي خليل حساني مساعدًا أول، وأرسينيو شادريك مارينجولي من موزمبيق مساعدًا ثانيًا، بالإضافة إلى البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا حكمًا رابعًا، وتم تعيين السوداني ياسر أحمد عبد العزيز حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه الليبي عبد الرازق أحمد.