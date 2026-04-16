عرين الزمالك في أمان.. معتمد جمال يجهز مفاجأة في إياب بلوزداد

استقر معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على هوية حارس مرمي الفارس الأبيض في إياب شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائرى فى إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى نادي الزمالك لتحقيق الفوز على الفريق الجزائري والتأهل لنهائي بطولة الكونفدرالية على أمل تحقيق اللقب نهاية الموسم.

وتنطلق مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد غدا الجمعة فى تمام الساعه السادسة مساء بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولى.

واتفق معتمد جمال مع جهازه المعاون علي الإستعانة بخدمات المهدي سليمان في حراسة عرين القلعة البيضاء في إياب شباب بلوزداد الجزائري بنصف نهائي كأس الكونفدرالية.

جاء قرار مدرب الزمالك بعد تألق المهدي سليمان في الزود عن عرين الزمالك في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية أمام شباب بلوزداد الجزائري.

يذكر أن فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال تغلب على نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية في الجزائر.