نائب وزير الخارجية الإيراني: نريد أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا
من حلم الزمالك إلى المجد.. كواليس 17 عاما صنعت أسطورة طارق حامد في الملاعب
بلعت أقراص علاج نفسي.. إنقاذ فتاة حاولت إنهاء حياتها بالوادي الجديد
فارس: عبور 5 ناقلات نفط إيرانية عبر مضيق هرمز رغم الحصار الأمريكي
أبو العينين: التوترات الإقليمية وما يحدث بمضيق هرمز يؤثر على اقتصاد العالم والطاقة
أبو العينين: الرئيسان السيسي وترامب قاما بجهود كبيرة من أجل السلام في غزة
الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
أبو العينين: العاصمة الإدارية تحولت من صحراء جرداء إلى نموذج لثورة عمرانية وتنموية شاملة
أبو العينين: المرحلة الراهنة تتطلب رؤية جديدة للنظام الدولي
نجم الترجي عن مواجهة صن داونز: تذكروا أننا هزمنا الأهلي على أرضه
وزير الخارجية: نعمل مع باكستان للتوصل إلى سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران
لافروف يكشف سبب الحرب على إيران.. ومصدر بطهران: لم نوافق على جولة ثانية للمفاوضات
رئيس التحرير
طه جبريل
هاري كين يشعل الجدل بعد إقصاء ريال مدريد بربع نهائي دوري أبطال أوروبا

هاري كين
إسلام مقلد

أثار هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، جدلًا واسعًا بتصريحاته عقب فوز فريقه المثير على ريال مدريد بنتيجة 4-3، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتأهل إلى نصف النهائي.

وشهدت المباراة لقطة حاسمة تمثلت في طرد إدواردو كامافينجا، لاعب ريال مدريد، بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 86 بداعي إهدار الوقت، عقب مشاركته كبديل في الدقيقة 61.

وكان الفريق الملكي متقدمًا بنتيجة 3-2 ويستعد لخوض شوطين إضافيين، قبل أن تتغير مجريات اللقاء بعد الطرد، حيث استغل بايرن ميونخ النقص العددي وسجل هدفين متتاليين في الوقت القاتل ليحسم بطاقة التأهل.

وفي تعليقه على الواقعة، أكد كين أن قرار الحكم كان صحيحًا، مشددًا على أن كامافينجا استحق الطرد، معتبرًا أن اللاعب تصرف بتهور رغم امتلاكه بطاقة صفراء سابقة. 

وأضاف أن الاحتفاظ بالكرة وإضاعة الوقت في مثل تلك الظروف يعد مخاطرة كبيرة.

ولم تتوقف تصريحات كين عند هذا الحد، إذ أشار إلى أن العديد من القرارات التحكيمية في السنوات الأخيرة كانت تصب في مصلحة ريال مدريد، معتبرًا أن ما حدث هذه المرة جاء لصالح فريقه بشكل عادل.

وكان كين قد لعب دورًا بارزًا في تأهل الفريق الألماني، بعدما سجل هدفًا في لقاء الذهاب وآخر في الإياب، ليساهم بشكل مباشر في عبور بايرن ميونخ إلى الدور نصف النهائي، على حساب أحد أبرز المرشحين للقب.

هاري كين بايرن ميونخ ريال مدريد دوري أبطال أوروبا

