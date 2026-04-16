هاري كين يشعل الجدل بعد إقصاء ريال مدريد بربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أثار هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، جدلًا واسعًا بتصريحاته عقب فوز فريقه المثير على ريال مدريد بنتيجة 4-3، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتأهل إلى نصف النهائي.

وشهدت المباراة لقطة حاسمة تمثلت في طرد إدواردو كامافينجا، لاعب ريال مدريد، بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 86 بداعي إهدار الوقت، عقب مشاركته كبديل في الدقيقة 61.

وكان الفريق الملكي متقدمًا بنتيجة 3-2 ويستعد لخوض شوطين إضافيين، قبل أن تتغير مجريات اللقاء بعد الطرد، حيث استغل بايرن ميونخ النقص العددي وسجل هدفين متتاليين في الوقت القاتل ليحسم بطاقة التأهل.

وفي تعليقه على الواقعة، أكد كين أن قرار الحكم كان صحيحًا، مشددًا على أن كامافينجا استحق الطرد، معتبرًا أن اللاعب تصرف بتهور رغم امتلاكه بطاقة صفراء سابقة.

وأضاف أن الاحتفاظ بالكرة وإضاعة الوقت في مثل تلك الظروف يعد مخاطرة كبيرة.

ولم تتوقف تصريحات كين عند هذا الحد، إذ أشار إلى أن العديد من القرارات التحكيمية في السنوات الأخيرة كانت تصب في مصلحة ريال مدريد، معتبرًا أن ما حدث هذه المرة جاء لصالح فريقه بشكل عادل.

وكان كين قد لعب دورًا بارزًا في تأهل الفريق الألماني، بعدما سجل هدفًا في لقاء الذهاب وآخر في الإياب، ليساهم بشكل مباشر في عبور بايرن ميونخ إلى الدور نصف النهائي، على حساب أحد أبرز المرشحين للقب.