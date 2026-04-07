إلهام أبو الفتح
عقدة كومباني وسلاح برنابيو الخفي.. بايرن ميونيخ يدخل اختبار ريال مدريد بين التاريخ والضغوط

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى قمة أوروبية من العيار الثقيل حين يصطدم ريال مدريد بنظيره بايرن ميونيخ مساء اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في مواجهة لا تحمل فقط صراعًا كرويًا داخل الملعب بل تمتد إلى أبعاد نفسية وتاريخية قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مسارها.

رغم الموسم الاستثنائي الذي يقدمه بايرن ميونيخ تحت قيادة مدربه البلجيكي فينسنت كومباني فإن أرقام الماضي تفرض نفسها بقوة قبل مواجهة العملاق الإسباني.

كومباني الذي يواجه ريال مدريد هذه المرة من على الخطوط كمدرب يحمل في ذاكرته سجلًا غير مريح أمام الفريق الملكي يعود إلى أيامه لاعبًا في صفوف مانشستر سيتي.

وخلال 4 مواجهات سابقة أمام ريال مدريد لم يتمكن القائد البلجيكي من تحقيق أي انتصار حيث اكتفى بتعادلين وتلقى هزيمتين في سلسلة لم تحمل له أي ذكريات إيجابية رغم مشاركته في 280 دقيقة كاملة.

تفاصيل تاريخية تزيد الضغوط

تعود أولى المواجهات إلى موسم 2012-2013 حين خسر مانشستر سيتي ذهابًا بنتيجة 2-3 قبل أن يتعادل الفريقان في الإياب. أما في موسم 2015-2016 فتعادل الفريقان سلبًا في ذهاب نصف النهائي قبل أن يخسر الفريق الإنجليزي إيابًا بهدف دون رد في مباراة لم يُكملها كومباني بسبب الإصابة.

اللافت أن المدرب الحالي لبايرن كان يحمل شارة القيادة في جميع هذه المواجهات ما يضفي طابعًا نفسيًا إضافيًا على القمة المرتقبة حيث يسعى هذه المرة لكسر العقدة لكن من مقعد المدير الفني.

ثقة ألمانية حذرة

يدخل بايرن ميونيخ المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد موسم قوي محليًا واقترابه من حسم لقب الدوري الألماني بينما يعيش ريال مدريد فترة من التذبذب تحت قيادة مدربه المؤقت ألفارو أربيلوا.

لكن ورغم هذا التباين يدرك الفريق البافاري أن مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال لا تخضع للحسابات التقليدية خاصة في ظل خبرة الفريق الإسباني الكبيرة في حسم مثل هذه المواجهات.

سلاح نفسي يقلق بايرن

بعيدًا عن الأرقام والتاريخ برز عامل آخر يزيد من تعقيد المهمة أمام بايرن ميونيخ وهو اللعب تحت سقف مغلق في ملعب سانتياجو برنابيو.

هذا العامل أثار تحفظات داخل النادي الألماني الذي أبدى قلقه من تأثير الأجواء داخل ملعب مغلق خاصة من حيث شدة الضوضاء وارتفاع الضغط الجماهيري وهو ما قد يمنح ريال مدريد أفضلية نفسية واضحة.

ريال مدريد يتمسك بـ "ميزة الرعب "

في المقابل يتمسك ريال مدريد باستخدام السقف المغلق كأحد أسلحته في الليالي الأوروبية الكبرى حيث يتحول الملعب إلى ما يشبه الغليان مع تضاعف تأثير الجماهير وصعوبة التواصل داخل أرض الملعب.

ومنذ تطوير البرنابيو أصبح هذا الخيار جزءًا من استراتيجية النادي في المواجهات الكبرى خاصة أمام خصوم من العيار الثقيل مثل بايرن ميونيخ.

ماذا تقول اللوائح؟

تنص لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أن القرار النهائي بشأن فتح أو إغلاق سقف الملعب يعود لحكم المباراة والمراقب مع منح النادي صاحب الأرض دورًا مؤثرًا في هذا القرار طالما لا توجد ظروف جوية تفرض خيارًا معينًا.

وهو ما يعني أن ريال مدريد قد ينجح في فرض رغبته ليجد بايرن نفسه أمام أجواء استثنائية قد تزيد من صعوبة المهمة.

ريال مدريد بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا فينسنت كومباني مانشستر سيتي

