قمة أوروبية مرتقبة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ.. موعد المباراة والقناة الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة نارية تجمع بين ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

وتقام المباراة على ملعب “سانتياجو برنابيو”، معقل الفريق الملكي، في أجواء جماهيرية منتظرة.

ظروف متباينة قبل اللقاء

يدخل ريال مدريد المواجهة بقيادة مديره الفني ألفارو أربيلوا، وهو يسعى لتجاوز آثار الهزيمة الأخيرة في الدوري الإسباني أمام ريال مايوركا بنتيجة 2-1، في مباراة شهدت هدفًا قاتلًا حسم اللقاء لصالح مايوركا. ويأمل الفريق في استعادة توازنه سريعًا من خلال تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه.

في المقابل، يخوض بايرن ميونخ اللقاء بمعنويات مرتفعة تحت قيادة مدربه فينسينت كومباني، بعدما حقق فوزًا مثيرًا في الدوري الألماني على حساب فرايبورج بنتيجة 3-2، حيث نجح في قلب تأخره إلى انتصار مهم يعكس قوة شخصيته.

مشوار الفريقين في البطولة

تمكن ريال مدريد من بلوغ هذا الدور بعد إقصاء مانشستر سيتي الإنجليزي في مواجهة قوية، أثبت خلالها الفريق قدراته وخبراته الأوروبية الكبيرة. وعلى الجانب الآخر، تأهل بايرن ميونخ بعد تخطي عقبة أتالانتا الإيطالي، مؤكدًا جاهزيته للمنافسة على اللقب.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. ومن المقرر أن تُبث المواجهة عبر قناة beIN Sports 1، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في المنطقة.