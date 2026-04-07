قمة أوروبية مشتعلة في برنابيو.. تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بايرن ميونخ في ربع النهائي

إسلام مقلد

يستضيف ريال مدريد نظيره بايرن ميونخ، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

ويدخل الفريق الملكي اللقاء بقيادة مدربه ألفارو أربيلوا، وسط غيابات مؤثرة، أبرزها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بسبب الإصابة في الفخذ، بالإضافة إلى غياب رودريجو بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي.

 

التشكيل المتوقع لريال مدريد:

حراسة المرمى: لونين
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، دين هويسن، ألفارو كاريراس
خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، بيتاريتش، أردا جولر
خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ويخوض ريال مدريد اللقاء بعد خسارة محلية أمام ريال مايوركا بهدفين مقابل هدف، بينما يدخل بايرن ميونخ بقيادة مدربه فينسنت كومباني المواجهة بمعنويات مرتفعة عقب فوزه المثير على فرايبورج بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري الألماني.

وكان ريال مدريد قد تأهل إلى ربع النهائي بعد إقصاء مانشستر سيتي، فيما بلغ بايرن ميونخ الدور ذاته على حساب أتالانتا.

وينتظر المتأهل من هذه المواجهة الفائز من صدام باريس سان جيرمان وليفربول في نصف نهائي البطولة.

تاريخ المواجهات:

التقى الفريقان في 28 مباراة أوروبية سابقة، حقق خلالها ريال مدريد 13 انتصارًا مقابل 11 فوزًا لبايرن ميونخ، فيما حسم التعادل 4 مواجهات. 

وسجل النادي الملكي 45 هدفًا، مقابل 42 هدفًا استقبلتها شباكه.

وتشير الأرقام الحديثة إلى تفوق واضح لريال مدريد، إذ فاز في 7 من آخر 9 مواجهات مباشرة، مقابل تعادلين فقط، في سجل يعكس أفضلية نسبية قبل مواجهة الليلة.

