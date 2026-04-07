إعلام تركى: مقتل وإصابة 5 فى حادث إطلاق نار على القنصلية الإسرائيلية بإسطنبول
رسمياً.. المصري البورسعيدي يعلن رحيل نبيل الكوكي بعد رباعية الزمالك
غير مستقرة.. ابن عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تطورات حالة والده الصحية
صافرات الإنذار تدوي في معظم أنحاء إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران
"بيتكوين" تهبط.. مهلة ترامب لإيران تهز أسواق العملات الرقمية
وفد السفارة المصرية بالجزائر يستقبل بعثة الزمالك قبل لقاء شباب بلوزداد
الوزراء: 105 آلاف شكوى بشأن الأسعار والقطاع الصحي في شهر
مرصد الأزهر يحذر من خطة صهيونية لفرض "المساواة العددية" وتقسيم المسجد الأقصى
الحكومة تتلقى 238 ألف شكوى واستغاثة في شهر
تريليوني قدم مكعبة.. أحمد موسى يعلن بشرى سارة بشأن الغاز المصري
إيني تكشف عن غاز طبيعي في البحر المتوسط باحتياطيات 2 تريليون قدم مكعب
عاجل | استهداف عدواني لسكة الحديد في إيران وجسور خطوط الاتصال.. والحرس الثوري يتوعد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا

رباب الهواري

يستضيف ريال مدريد الإسباني نظيره بايرن ميونخ الألماني مساء اليوم الثلاثاء على ملعب “سانتياجو برنابيو”، في مواجهة نارية ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

اللقاء يأتي وسط ترقب كبير من جماهير الفريقين، خاصة في ظل التاريخ الطويل والمواجهات المثيرة التي تجمع العملاقين.

ريال مدريد يبحث عن استعادة الهيبة الأوروبية

يدخل ريال مدريد المباراة وهو يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة برصيد 15 لقبًا، لكنه يعيش موسمًا متقلبًا على الصعيد المحلي. الفريق الملكي تمكن من تجاوز مانشستر سيتي في دور الـ16 بأداء قوي، ليؤكد مجددًا قدرته على التألق أوروبيًا مهما كانت ظروفه.

ورغم خسارته الأخيرة أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني، والتي وسعت الفارق مع برشلونة إلى سبع نقاط، شدد المدرب ألفارو أربيلوا على جاهزية لاعبيه لهذه المواجهة، مؤكدًا أن الفريق يدرك أهمية اللقاء ولن يتأثر بالنتائج المحلية.

غيابات مؤثرة وتحديات فنية

يعاني ريال مدريد من عدة غيابات بارزة، أبرزها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بسبب الإصابة، ما يمنح الفرصة لأندريه لونين لحراسة المرمى.

كما يغيب رودريجو بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي، بينما تحوم الشكوك حول جاهزية كل من فيرلاند ميندي وداني سيبايوس.

في المقابل، يسعى الجهاز الفني لتعويض هذه الغيابات من خلال الاعتماد على عناصر شابة ولاعبين قادرين على صنع الفارق، مثل جود بيلينجهام العائد تدريجيًا من الإصابة.

التشكيل المتوقع لريال مدريد

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، دين هويسن، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، بيتاريتش، أردا جولر.

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل

بعد قرار رئيس الوزراء.. إجازة رسمية 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل لهؤلاء

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

بعد 3 أشهر دون شحن.. رفع عداد الكهرباء مسبق الدفع

حياة ضاعت 12 عامًا ثم عادت.. حكاية الطفلة المخطوفة بالوايلي

تحرك داخل الكونجرس الأمريكي لعزل ترامب ووزير الدفاع

خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك

سحب ممطرة تتقدم.. الأرصاد تكشف تطورات حالة الطقس الساعات المقبلة

طائرات مسيرة.. إصابة 15 جنديا أمريكيا في هجوم إيراني على قاعدة بالكويت

ترشيحاتنا

هذه الفئات من السيدات أكثر عرضة لتسمم الحمل.. نصائح مهمة للوقاية| فيديو

مصدر إيراني: طهران ترفض أي وقف مؤقت لإطلاق النار مع الولايات المتحدة

منجي بدر: حرب إيران تثقل كاهل الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار النفط لصالح بعض الدول

تناول البصل الأخضر مع الرنجة والفسيخ.. لهذه الأسباب

تناول البصل الاخضر

حملات مرورية مكثفة لضمان الانضباط وتحقيق السيولة المرورية بالشرقية

مرور الشرقية

تغيب موظفين وغلق مقرات عدد من الوحدات المحلية وإحالة المقصرين للتحقيق بالشرقية

وحدة محلية

متلازمة الست المُرهَقة.. ليه كل ست بقت حاسة أنها لوحدها؟

متلازمة الست المُرهَقة

دكتور /محمد عسكر إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: سباق العقول بين الإنسان والآلة.. من يحسم معركة المستقبل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل واشنطن وتل أبيب في مأزق حقيقي بعد فشل رهان الحرب الخاطفة؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الجحيم للجميع.. ماذا لو أشعل ترامب حربًا شاملة ضد إيران؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

