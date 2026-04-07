تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا

يستضيف ريال مدريد الإسباني نظيره بايرن ميونخ الألماني مساء اليوم الثلاثاء على ملعب “سانتياجو برنابيو”، في مواجهة نارية ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

اللقاء يأتي وسط ترقب كبير من جماهير الفريقين، خاصة في ظل التاريخ الطويل والمواجهات المثيرة التي تجمع العملاقين.

ريال مدريد يبحث عن استعادة الهيبة الأوروبية

يدخل ريال مدريد المباراة وهو يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة برصيد 15 لقبًا، لكنه يعيش موسمًا متقلبًا على الصعيد المحلي. الفريق الملكي تمكن من تجاوز مانشستر سيتي في دور الـ16 بأداء قوي، ليؤكد مجددًا قدرته على التألق أوروبيًا مهما كانت ظروفه.

ورغم خسارته الأخيرة أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني، والتي وسعت الفارق مع برشلونة إلى سبع نقاط، شدد المدرب ألفارو أربيلوا على جاهزية لاعبيه لهذه المواجهة، مؤكدًا أن الفريق يدرك أهمية اللقاء ولن يتأثر بالنتائج المحلية.

غيابات مؤثرة وتحديات فنية

يعاني ريال مدريد من عدة غيابات بارزة، أبرزها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بسبب الإصابة، ما يمنح الفرصة لأندريه لونين لحراسة المرمى.

كما يغيب رودريجو بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي، بينما تحوم الشكوك حول جاهزية كل من فيرلاند ميندي وداني سيبايوس.

في المقابل، يسعى الجهاز الفني لتعويض هذه الغيابات من خلال الاعتماد على عناصر شابة ولاعبين قادرين على صنع الفارق، مثل جود بيلينجهام العائد تدريجيًا من الإصابة.

التشكيل المتوقع لريال مدريد

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، دين هويسن، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، بيتاريتش، أردا جولر.

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.