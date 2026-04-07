تفوق تاريخي لريال مدريد يشعل قمة بايرن في دوري الأبطال

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية إلى ملعب «سانتياجو برنابيو»، الذي يحتضن في التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، قمة نارية تجمع بين ريال مدريد وبايرن ميونخ، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

ووصل الفريق الألماني إلى هذا الدور بعد إقصاء أتالانتا، بينما تأهل الفريق الملكي عقب تخطيه عقبة مانشستر سيتي، في مواجهة قوية عكست جاهزيته للمنافسة على اللقب القاري.

وتحمل المواجهة طابعًا تاريخيًا خاصًا، كونها من أكثر المواجهات تكرارًا في البطولة، حيث تقابل الفريقان في 28 مباراة سابقة، شهدت تفوقًا نسبيًا لريال مدريد من حيث عدد الانتصارات والأهداف، ما يعكس حجم التنافس الكبير بين العملاقين.

ويدخل الفريق الإسباني اللقاء بأفضلية معنوية واضحة، بعدما نجح في حسم آخر مواجهة جمعت الفريقين في نصف نهائي النسخة الماضية، إلى جانب سلسلة مميزة خالية من الهزائم أمام بايرن في السنوات الأخيرة.

كما يمتلك ريال مدريد سجلًا قويًا في المواجهات الإقصائية أمام الفريق البافاري، حيث تفوق عليه في عدة مناسبات سابقة، كانت نهايتها غالبًا التتويج باللقب، وهو ما يمنح “الميرنجي” دفعة إضافية قبل هذه القمة المرتقبة.

تفوق تاريخي لريال مدريد

تكشف أرقام المواجهات التاريخية بين الفريقين عن تفوق نسبي لريال مدريد، حيث التقيا في 28 مباراة سابقة بمختلف البطولات الأوروبية، حقق خلالها الفريق الملكي 13 انتصارًا مقابل 11 فوزًا لبايرن ميونخ، فيما حسم التعادل 4 مواجهات.

وعلى مستوى الأهداف، سجل ريال مدريد 45 هدفًا، بينما أحرز الفريق البافاري 42 هدفًا، ما يعكس تقاربًا كبيرًا في القوة الهجومية بين الطرفين رغم أفضلية الميرنجي.

في المقابل، يسعى بايرن ميونخ لكسر هذه العقدة واستعادة توازنه أمام الفريق الإسباني، في مواجهة يُنتظر أن تكون على أعلى مستوى من الندية والإثارة، في ظل طموح الطرفين لبلوغ نصف النهائي والمنافسة على اللقب.