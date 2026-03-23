بايرن ميونيخ يدرس بيع ألفونسو ديفيز وسط اهتمام مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية أن نادي بايرن ميونيخ يدرس إمكانية الاستغناء عن ظهيره الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل تكرار معاناته من الإصابات خلال المواسم الأخيرة.

وبحسب التقارير، فإن إدارة النادي الألماني تتابع موقف اللاعب عن كثب، خاصة مع صعوبة استمراره في الحفاظ على جاهزيته البدنية بشكل منتظم، وهو ما أثار تساؤلات داخل النادي بشأن مستقبله على المدى الطويل.

وكان ديفيز قد جدد عقده مع بايرن ميونيخ في العام الماضي، بعقد يمتد حتى عام 2030، إلا أن ذلك لم يمنع ظهور تكهنات متزايدة حول إمكانية رحيله، خاصة في ظل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بالتعاقد معه.

ويأتي في مقدمة هذه الأندية مانشستر يونايتد، الذي يُقال إنه يراقب وضع اللاعب تمهيدًا للتحرك لضمه حال قرر بايرن ميونيخ فتح باب الرحيل أمامه.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة النادي البافاري موقفها النهائي خلال الفترة المقبلة، في ظل سعيها لتحقيق التوازن بين الحفاظ على العناصر الأساسية وتجديد الدماء داخل الفريق.