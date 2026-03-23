من الساونا .. محمد صلاح في ظهور لافت بعد الإصابة

غاب الدولي المصري محمد صلاح، عن معسكر منتخب مصر بسبب إصابة عضلية تعرض لها في لقاء جالاتا سراي بدوري أبطال أوروبا.

ونشر محمد صلاح صورة جديدة من غرفة الساونا و البخار عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



و كان قد أعلن الجهاز الطبي لفريق ليفربول مدة غياب محمد صلاح نجم الفريق والمنتخب عقب إصابته في مباراة جالطة سراي.

وسيغيب محمد صلاح 3 مباريات وهي:

مباراة برايتون والتي تقام غدا السبت في اطار منافسات الدوري الإنجليزي.

كما يغيب عن مباراة منتخب مصر والسعودية الودية.

ويغيب عن مباراة مصر وإسبانيا الودية في برشلونة.

وكان محمد صلاح أصيب أثناء مباراة الفريق أمام جالطة سراي التركي في منافسات دوري أبطال أوروبا.