المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر يكشف سر احترافية محمد صلاح في أوروبا

كشف المدير الفني الأمريكي السابق للمنتخب المصري، بوب برادلي، عن جانب مثير من عقلية محمد صلاح الاحترافية، مؤكدًا أن التفوق الكبير للنجم المصري نابع من حرصه الدائم على التطور وتحسين أدائه.

وأوضح برادلي، في تصريحات لشبكة "CBS Sports"، أن صلاح أظهر التزامًا استثنائيًا منذ بداياته في أوروبا، مشيرًا إلى تجربة انتقاله لنادي روما الإيطالي، حيث شعر أن التدريبات الجماعية لم تركز بما يكفي على مهارات إنهاء الهجمات.

وقتها، لم يتردد صلاح في تجهيز ملعب خاص بمنزله للتدرب منفردًا على التسديد، وهو دليل واضح على اجتهاده وانضباطه.

وأشار برادلي، إلى أن صلاح يولي اهتمامًا كبيرًا للياقته البدنية، ما ينعكس على صورته داخل صالة الألعاب الرياضية، واصفًا إياه بـ "المحترف الحقيقي" والشخصية المحبوبة بين الجميع.

واختتم المدرب الأمريكي، حديثه بالإشادة بدعم صلاح الكامل، مؤكدًا أنه يُعد من أفضل اللاعبين والشخصيات التي تعامل معها خلال مسيرته التدريبية، مشيرًا إلى أن فترة عمله مع صلاح في المنتخب شهدت تألقه المبكر، حيث سجل 14 هدفًا في 23 مباراة دولية، ما كان نقطة انطلاق لمسيرته الأسطورية في أوروبا.