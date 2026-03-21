محمد صلاح العزب لـ صدى البلد يكشف كواليس فيلم سفاح التجمع: معالجة نفسية لا قصة حقيقية.. فيديو

أكد المؤلف و المخرج محمد صلاح العزب أن الكتابة المستندة إلى وقائع حقيقية تُعد من أكثر أنواع الكتابة صعوبة، نظرًا لاعتمادها على بحث دقيق ومكثف من مصادر متعددة، إلى جانب ضرورة تناول الموضوع من زوايا مختلفة، وهو ما يجعلها أكثر تعقيدًا مقارنة بالأعمال الدرامية الخيالية.

وأوضح العزب أن فيلم "سفاح التجمع" لا يستند إلى قصة السفاح الحقيقي، بل يقدم رؤية فنية لفكرة السفاح بشكل عام، مع التركيز بشكل أساسي على الجانب النفسي للشخصية، وما يدور داخلها من صراعات قبل ارتكاب الجريمة وبعدها، مثل مشاعر التردد أو الإحساس بالندم.

وأضاف أنه عقب الانتهاء من كتابة السيناريو، وجد أن الفنان أحمد الفيشاوي هو الأنسب لتجسيد دور البطولة، وهو ما دفعه للتواصل معه للمشاركة في العمل.

يُذكر أن فيلم سفاح التجمع من بطولة: أحمد الفيشاوي، ويسرا المسعودي، وسنتيا خليفة، وجاسيكا حسام الدين وانتصار، وعدد كبير من النجوم. العمل من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وإنتاج أحمد السبكي.



