ليفربول يصطدم ببرايتون في اختبار صعب.. وغياب صلاح يربك الحسابات

يحل ليفربول ضيفًا على برايتون، ظهر اليوم السبت على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأحمر لاستعادة توازنه والعودة إلى طريق الانتصارات.

ويخوض ليفربول اللقاء تحت ضغط كبير بعد سلسلة من النتائج السلبية محليًا، عقب خسارته أمام وولفرهامبتون وتعادله مع توتنهام، ما تسبب في تراجعه إلى المركز الخامس برصيد 49 نقطة، ليصبح الفوز ضرورة من أجل الحفاظ على آماله في إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي.

ورغم التعثر المحلي، يدخل الفريق بمعنويات مرتفعة بعد تألقه الأوروبي، إثر فوزه الكبير على جالاتا سراي برباعية نظيفة وتأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيفتقد ليفربول خدمات نجمه محمد صلاح في مواجهة اليوم، بعدما أكد المدرب أرني سلوت غيابه بسبب إصابة عضلية تعرض لها خلال مباراة جالاتا سراي، ما سيحرمه أيضًا من الانضمام إلى معسكر منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي.

وكان صلاح قد واصل تألقه القاري في اللقاء ذاته، حيث سجل هدفًا مميزًا رفع به رصيده إلى 50 هدفًا في دوري الأبطال، ليصبح أول لاعب أفريقي يحقق هذا الرقم، متقدمًا على أساطير مثل ديدييه دروجبا وصامويل إيتو وساديو ماني، كما دخل قائمة العشرة الأوائل في ترتيب هدافي البطولة عبر التاريخ، معادلًا رقم هاري كين.

أكلات خفيفة تاني يوم العيد
علاج الإنتفاخ بعد الكحك
كيا بيكانتو 2015
الفسيخ والرنجة
