عبدالرحمن صلاح الدين: مصر تقف بشكل كامل إلى جانب دول الخليج

قال السفير عبد الرحمن صلاح الدين، مساعد وزير الخارجية الأسبق، وسفير مصر السابق لدى تركيا والباحث في العلوم السياسية أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى البحرين والسعودية تعكس حرص مصر على تعزيز التضامن العربي ودعم أمن واستقرار دول الخليج، وتؤكد موقف مصر الثابت في رفض التصعيد الإقليمي والدعوة للحلول السياسية؛ وتهدف إلى تنسيق المواقف تجاه الأزمات الراهنة في المنطقة، خاصة التوترات العسكرية، وإبراز دور مصر كوسيط إقليمي فاعل يسعى لاحتواء الصراعات.

أوضح السفير عبد الرحمن، أن مصر تقف بشكل كامل إلى جانب دول الخليج في مواجهة أي تهديدات، وترفض أي اعتداءات تمس سيادة الدول العربية، والتأكيد على أهمية الحلول الدبلوماسية بدلًا من التصعيد العسكري، مشيرا إلى أن النتائج المتوقعة هي زيادة التنسيق السياسي والأمني بين مصر ودول الخليج، ودعم جهود التهدئة وخفض التوتر في المنطقة، ودعم وساطة تقودها مصر وقوى إقليمية، مع إمكانية دور لروسيا والصين، وبدء مفاوضات عبر وسطاء موثوقين مثل مصر وتركيا.