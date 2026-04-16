ليفربول حسم الأمر.. ما مصير سلوت بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا؟

حسمت إدارة نادي ليفربول موقفها النهائي بشأن مستقبل المدير الفني آرني سلوت، وذلك عقب خروج الفريق من منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في ظل حالة من الجدل التي أثيرت حول استمراره.

وكان ليفربول قد ودّع البطولة الأوروبية من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان، حيث تلقى هزيمتين ذهابًا وإيابًا بنتيجة واحدة، ما أنهى آماله في المنافسة على اللقب القاري.

مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

ودع فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة النجم المصري محمد صلاح، منافسات دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي، بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 2-0 في مباراة الإياب على ملعب «آنفيلد»، حيث سجل هدفي اللقاء الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقتين 73 و91 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، كرر باريس سان جيرمان فوزه في لقاء الذهاب بنفس النتيجة 2-0، ليحسم التأهل بمجموع المباراتين 4-0، بينما يودع ليفربول البطولة.

وأثار هذا الخروج المبكر شكوكًا واسعة حول مستقبل سلوت، خاصة مع تراجع نتائج الفريق هذا الموسم، وعدم تحقيق الأهداف التي كانت إدارة النادي قد وضعتها قبل انطلاق الموسم، وهو ما دفع البعض للتكهن بإمكانية رحيله في نهاية الموسم الحالي.

ما مصير سلوت مع ليفربول؟

بحسب تقارير صحفية بريطانية، فإن الاتجاه داخل النادي يميل إلى الاستقرار الفني، حيث أبدى ملاك ليفربول والإدارة الرياضية رغبتهم في استمرار المدرب الهولندي في منصبه خلال الموسم المقبل، رغم الإخفاق الأوروبي.

ويعكس هذا القرار قناعة داخل إدارة النادي بأن سلوت لا يتحمل المسؤولية الكاملة عن تراجع النتائج، خاصة في ظل ظروف الفريق وتذبذب الأداء، إلى جانب الرغبة في منحه فرصة إضافية لإثبات قدراته وبناء مشروع فني مستقر.

الأمر اللافت أن تمسك الإدارة بالمدرب لا يرتبط فقط بالمنافسة الأوروبية، بل يمتد حتى في حال فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وهو ما يعكس ثقة طويلة الأمد في رؤيته الفنية.

وعلى مستوى الدوري الإنجليزي، يحتل ليفربول مركزًا متأخرًا مقارنة بتوقعات جماهيره، إذ يأتي في المركز الخامس برصيد 52 نقطة بعد مرور 32 جولة، بفارق كبير عن المتصدر، ما يزيد من صعوبة ضمان مقعد أوروبي في الموسم المقبل.