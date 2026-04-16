الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ليفربول حسم الأمر.. ما مصير سلوت بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا؟

أحمد أيمن

حسمت إدارة نادي ليفربول موقفها النهائي بشأن مستقبل المدير الفني آرني سلوت، وذلك عقب خروج الفريق من منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في ظل حالة من الجدل التي أثيرت حول استمراره.

وكان ليفربول قد ودّع البطولة الأوروبية من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان، حيث تلقى هزيمتين ذهابًا وإيابًا بنتيجة واحدة، ما أنهى آماله في المنافسة على اللقب القاري. 

ودع فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة النجم المصري محمد صلاح، منافسات دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي، بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 2-0 في مباراة الإياب على ملعب «آنفيلد»، حيث سجل هدفي اللقاء الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقتين 73 و91 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، كرر باريس سان جيرمان فوزه في لقاء الذهاب بنفس النتيجة 2-0، ليحسم التأهل بمجموع المباراتين 4-0، بينما يودع ليفربول البطولة.

وأثار هذا الخروج المبكر شكوكًا واسعة حول مستقبل سلوت، خاصة مع تراجع نتائج الفريق هذا الموسم، وعدم تحقيق الأهداف التي كانت إدارة النادي قد وضعتها قبل انطلاق الموسم، وهو ما دفع البعض للتكهن بإمكانية رحيله في نهاية الموسم الحالي.

ما مصير سلوت مع ليفربول؟

بحسب تقارير صحفية بريطانية، فإن الاتجاه داخل النادي يميل إلى الاستقرار الفني، حيث أبدى ملاك ليفربول والإدارة الرياضية رغبتهم في استمرار المدرب الهولندي في منصبه خلال الموسم المقبل، رغم الإخفاق الأوروبي. 

ويعكس هذا القرار قناعة داخل إدارة النادي بأن سلوت لا يتحمل المسؤولية الكاملة عن تراجع النتائج، خاصة في ظل ظروف الفريق وتذبذب الأداء، إلى جانب الرغبة في منحه فرصة إضافية لإثبات قدراته وبناء مشروع فني مستقر.

الأمر اللافت أن تمسك الإدارة بالمدرب لا يرتبط فقط بالمنافسة الأوروبية، بل يمتد حتى في حال فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وهو ما يعكس ثقة طويلة الأمد في رؤيته الفنية. 

وعلى مستوى الدوري الإنجليزي، يحتل ليفربول مركزًا متأخرًا مقارنة بتوقعات جماهيره، إذ يأتي في المركز الخامس برصيد 52 نقطة بعد مرور 32 جولة، بفارق كبير عن المتصدر، ما يزيد من صعوبة ضمان مقعد أوروبي في الموسم المقبل. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

ترشيحاتنا

جهود محافظة أسوان

أسوان.. تحصين 45 ألف رأس من الأبقار والأغنام والماعز

توريد قمح

صوامع الوادي الجديد تستقبل 11 ألف طن قمح

بيان المحافظات الفائزة

تعليم قنا يحقق المركز الثاني جمهورياً في مسابقة تدوير المخلفات

بالصور

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد