ليفربول يعلن نهاية موسم إيكيتيكي

كشف نادي ليفربول الإنجليزي، عن طبيعة إصابة إيكيتيكي التي تعرض لها خلال لقاء باريس سان جيرمان في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكد نادي ليفربول إصابة هوجو إكيتيكي بتمزق خطير في وتر أخيل، كما سيغيب إكيتيكي عن الملاعب حتى نهاية الموسم، ولن يتمكن من المشاركة مع منتخب فرنسا في كأس العالم هذا الصيف.

وسيتم تقديم المزيد من التحديثات في الوقت المناسب، ويحظى هوغو بدعم كامل من جميع أعضاء نادي ليفربول.

وداع محمد صلاح لدوري أبطال أوروبا

ودّع النجم المصري محمد صلاح منافسات دوري أبطال أوروبا رفقة فريقه ليفربول، عقب خسارة قاسية أمام باريس سان جيرمان في الدور ربع النهائي لموسم 2025-2026، في ليلة لم تكن سهلة على جماهير “الريدز”.

وتلقى ليفربول هزيمة ثقيلة بمجموع (4-0) في مباراتي الذهاب والإياب، ليغادر البطولة من ملعب أنفيلد وسط أجواء حزينة سيطرت على اللاعبين والجماهير على حد سواء.