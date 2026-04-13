مانشستر يونايتد يخسر بثنائية من ليدز في الدوري الإنجليزي

خسر فريق مانشستر يونايتد من نظيره ليدز يونايتد،بهدفين مقابل هدف، في إطار الجولة 32 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت ثنائية ليدز عن طريق نوا أوكافور في الدقيقتين 5، 29.

وجاء هدف مانشستر يونايتد عن طريق كاسيميرو في الدقيقة 69.

وشهدت الدقيقة 56، حصول ليساندرو مارتينيز على بطاقة حمراء.

تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: سيني لامينس.

خط الدفاعي: نصير مزراوي - ليساندرو مارتينيز - ليني يورو - لوك شاو.

خط الوسط: كاسيميرو - مانويل أوجارتي - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أماد ديالو - بنجامين سيسكو - ماتيوس كونيا.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد 55 نقطة، فيما يأتي فريق ليدز يونايتد في المركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة.