تعليق مفاجئ من أسطورة مانشستر يونايتد بشأن بطل البريميرليج

قال واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد، إن نجاح جوارديولا السابق في المراحل الأخيرة من الدوري قد يكون العامل الحاسم في تحديد لقب البطولة هذا الموسم.

وأضاف روني عبر بودكاست خاص به على هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي سبورت): "أعتقد أن سيتي ستكون له الأفضلية، وذلك ببساطة بسبب مدربه ولاعبيه.. سيتحلون بالهدوء أكثر من لاعبي أرسنال".

ويملك أرسنال 70 نقطة من 32 مباراة مقابل 64 نقطة لسيتي من 31 مباراة، وفوزه الأحد المقبل سيضعه على بُعد خطوة من حصد لقبه الأول للدوري الممتاز منذ عام 2004، بعد أن حل وصيفا للبطل في آخر ثلاثة مواسم.

ولم يحقق أرسنال الفوز على سيتي في ملعب الاتحاد بالدوري الممتاز منذ 11 عاما، رغم أن آخر زيارتين انتهتا بالتعادل، لكن المثير للقلق أن سيتي بقيادة بيب جوارديولا لا يخسر تقريبا في أبريل، إذ فاز في 29 من آخر 32 مباراة خاضها في الدوري خلال هذا الشهر ولم يخسر سوى مرة واحدة.

وفي حال فوز سيتي يوم الأحد ثم انتصاره على بيرنلي المهدد بالهبوط بعدها ببضعة أيام، فمن المرجح أن يتصدر الدوري قبل خمس جولات على النهاية وقد يكون لذلك تأثيرا نفسيا هائلا على أرسنال متصدر الدوري منذ فترة طويلة.