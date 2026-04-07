سيرين عبد النور: لبنان يواجه حرب أهلية على وسائل التواصل الاجتماعي

علقت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور علي الوضع الحالي في لبنان بسبب حرب ايران وإسرائيل



وكتبت سيرين عبد النور عبر حسابها الشخصي اكس :"قال خايفين من حرب اهلية بلبنان

‏وهي الحرب الاهلية على التواصل الاجتماعي والدم للركب 💔

‏الاستفزاز جريمة يا جماعة الخير

‏ اما الرأي الأخر واختيار الكلمات الحاقدة والضحك تحت صور الشهداء جهنم لوحدها وولعانة !

‏يا رب ترحمنا وتنجينا من بعض ومن العدو

‏⁧‫#الشعب_اللبناني‬⁩



أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن المسجلين كنازحين في لبنان تجاوز1.1 مليون شخص، في ظل استمرار تصاعد الاحتياجات الإنسانية في مختلف أنحاء البلاد.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، يقيم أكثر من 137 ألف شخص - يشكل الأطفال نحو ثلثهم - فيما يقارب 700 موقع إيواء جماعي، معظمها مدارس، بينما يقيم غالبية النازحين مع المجتمعات المضيفة أو في تجمعات غير رسمية، حيث يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى أبسط الخدمات الأساسية.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة أن المنظمة وشركاءها يواصلون العمل بشكل وثيق مع حكومة لبنان للاستجابة للاحتياجات المتزايدة، وأنه مع تضرر محطات الضخ وخطوط الإمداد الرئيسية في عدة محافظات، قامت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) خلال الشهر الأول من التصعيد بتوفير أكثر من 280 ألف لتر من الوقود لنحو 45 محطة ضخ ومحطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في أنحاء البلاد، إضافة إلى دعم أعمال الإصلاح والصيانة لهذه المنشآت.