جوارديولا: أرسنال بطل الدوري حتى الآن.. والسباق لم يُحسم بعد

تحدث بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن وضع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا أن أرسنال يستحق صدارة الترتيب في الوقت الحالي.

وخلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بيرنلي، أشار جوارديولا إلى أن تصدر أرسنال للجدول يجعله البطل “في هذه اللحظة”، موضحًا أن الفريق اللندني يقدم موسمًا قويًا رغم ما يُقال عن سوء حظه في بعض المباريات، مؤكدًا أن السيتي أيضًا عانى من مواقف مشابهة خلال الموسم.

وأوضح المدرب الإسباني أن الفوز الأخير على أرسنال لا يعني حسم الصراع، مشددًا على أنه طالب لاعبيه بضرورة التركيز فيما هو قادم، لأن الموسم لا يزال طويلًا والمنافسة مفتوحة حتى النهاية.

كما أكد جوارديولا أن الهدف في المرحلة المقبلة هو مواصلة حصد النقاط بنفس وتيرة المتصدر، للحفاظ على فرص الفريق في المنافسة على اللقب.

وعن الحالة البدنية للاعبين، أشار إلى أن رودري قد يغيب عن المباراة المقبلة، على أن يتم تقييم حالته خلال الفترة القادمة.

يُذكر أن مانشستر سيتي نجح في تحقيق فوز مهم على أرسنال بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية، ليُبقي على آماله في سباق التتويج قائمة حتى الجولات الأخيرة.