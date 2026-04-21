كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

أُعلن عن وفاة الفنانة الكويتية حياة الفهد بعد معاناة مع المرض، في خبر أحزن الوسط الفني العربي والخليجي.





وجاء الإعلان عبر بيان رسمي نُشر على حسابها بموقع «إنستجرام»، عبّر عن بالغ الحزن لرحيلها بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء.





وتُعد الراحلة من أبرز رموز الدراما الخليجية، حيث قدمت أعمالًا مؤثرة تركت بصمة واضحة لدى الجمهور.





وخلال الفترة الأخيرة، شهدت حالتها الصحية تدهورًا ملحوظًا، ما استدعى متابعة طبية مكثفة.





وقد نعاها عدد كبير من الفنانين والإعلاميين، مشيدين بتاريخها الفني وأخلاقها، وتبقى أعمالها شاهدًا على موهبتها، فيما تظل ذكراها حاضرة في قلوب محبيها.





