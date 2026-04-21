إلهام أبو الفتح
“Rose of Nevada” يحصد جائزة فيبريسي في مهرجان إسطنبول السينمائي

فيلم Rose of Nevada
محمد نبيل

حصل فيلم “Rose of Nevada” للمخرج البريطاني مارك جينكين على جائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (فيبريسي)، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ45 من مهرجان إسطنبول السينمائي الدولي.
 

وجاء تتويج الفيلم خلال حفل ختام المهرجان، بعد منافسة قوية ضمت مجموعة من أبرز الإنتاجات السينمائية العالمية المشاركة في البرنامج الرسمي للتنافس على جائزة التيوليب الذهبي.

ويُعد الفيلم، الذي تبلغ مدته 114 دقيقة، تدور أحداثه حول عودة غامضة لسفينة اختفت منذ 30 عامًا، وما يترتب على ذلك من تحولات زمنية وأحداث غير متوقعة، في إطار بصري وفلسفي مميز.
 

وكان “Rose of Nevada” قد عُرض ضمن عدد من المهرجانات الدولية البارزة، من بينها مهرجان فينيسيا السينمائي، قبل أن يواصل حضوره العالمي عبر مشاركته في مهرجان إسطنبول، حيث نال إشادة نقدية واسعة تُوجت بحصوله على جائزة فيبريسي، التي تُمنح للأعمال السينمائية المتميزة من قبل نقاد السينما الدوليين.

وقد ضمت لجنة تحكيم الإتحاد الدولي للنقاد السينمائيين هذا العام مشاركة مصرية بعد اختيار المهرجان الناقد محمد نبيل، بجانب ناقد تركي وناقدة فرنسية.

ويستقبل المهرجان سنويًا ما يقارب 130 فيلمًا من أنحاء العالم، وقد تجاوز عدد الحضور 80 ألف متفرج في دورة 2024، ما يرسخ مكانته كأكبر مهرجان سينمائي في تركيا، كما يلعب دورًا محوريا في ربط السينمائيين الأتراك بشبكات التمويل الأوروبية وشركات التوزيع الدولية.
 

