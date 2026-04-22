على طريقة La Casa de Papel .. عصابة تهرب عبر الصرف الصحي في نابولي | فيديوجراف

شهدت مدينة نابولي الإيطالية حادث سطو مسلح على أحد البنوك، نُفذ بأسلوب احترافي أعاد إلى الأذهان مشاهد من المسلسل الشهير La Casa de Papel.

ووفقًا للتقارير، اقتحم ثلاثة ملثمين البنك وتمكنوا من السيطرة عليه، حيث قاموا باحتجاز المتواجدين داخل إحدى الغرف، مستخدمين التهديد بالسلاح لفرض سيطرتهم الكاملة على المكان.

وبدأت تفاصيل الواقعة في الانكشاف بعد ما لاحظ أحد المارة تصرفات مريبة، ما دفعه لإبلاغ الشرطة، التي تحركت على الفور وفرضت طوقًا أمنيًا بمحيط البنك، مع انتشار مكثف لقوات الطوارئ.

وقد عثرت الشرطة على فتحة في أرضية البنك تؤدي إلى نفق متصل بشبكة الصرف الصحي.

واستخدم الجُناة النفق للهروب قبل وصول قوات الأمن، ما جعل العملية تبدو وكأنها مشهد سينمائي معقد التخطيط والتنفيذ.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي: