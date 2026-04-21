خبير لوائح يكشف سبب عدم مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية 2029
شبانة: مواجهة بيراميدز مفتاح تتويج الزمالك بالدوري
لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف
«دينية النواب» تناقش طلبات إحاطة بشأن زيادة إيجارات أراضي الأوقاف .. اليوم
تصعيد جديد على الحدود اللبنانية .. «حزب الله» يعلن تنفيذ عملية صاروخية
خبير لوائح: الإسماعيلي مُهدّد بالهبوط لدوري القسم الثاني بسبب النجوم
انتشار شديد للذباب.. ماذا يحدث في شوارع ومنازل المصريين؟ | خبير زراعي يكشف الأسباب
دعاء الصباح مكتوب كامل.. أفضل أذكار الصباح لجلب الرزق وبدء يومك ببركة وطمأنينة
اتفاق سريع .. «فوكس نيوز» تكشف مفاجأة مدوية بشأن بتمديد وقف إطلاق النار مع إيران
أمام برج إيفل .. محمد رمضان يتألق في أحدث ظهور له من باريس | صور
أسباب إعلان ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أول رد من محامي ضياء العوضي بعد بيان الخارجية .. كواليس مثيرة

الدكتور ضياء العوضي
الدكتور ضياء العوضي

تواصل أسرة الراحل الدكتور ضياء العوضي متابعة تطورات موقف عودة جثمانه إلى أرض الوطن، عقب إعلان وفاته في ظروف لا تزال محل اهتمام ومتابعة. 

وتتصدر الجهود الحالية التنسيق مع الجهات الرسمية، وعلى رأسها وزارة الخارجية، لإنهاء الإجراءات اللازمة واستلام الجثمان، تمهيدًا لكشف مزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة.
 

أكد مصطفى مجدي، محامي الدكتور ضياء العوضي، أنه لا تعليق في الوقت الحالي على البيان الصادر عن وزارة الخارجية بشأن واقعة الوفاة، مشيرًا إلى أن الأسرة وفريق الدفاع في انتظار وصول الجثمان إلى أرض الوطن.

وأوضح محامي الراحل، في تصريح لصدى البلد، أنه في حال صدور أي قرارات خلال الفترة المقبلة، سيتم الإعلان عنها بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

كما أكد أن الأولوية حاليًا تتركز على إنهاء إجراءات عودة الجثمان، على أن يتم الكشف عن تفاصيل إضافية لاحقًا.

ما سبب وفاة ضياء العوضي؟

كشفت وزارة الخارجية، سبب وفاة الدكتور ضياء العوضي في بيان رسمي، قائلة: "في إطار متابعة وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لحالة وفاة المواطن المصري ضياء الدين شلبي محمد العوضي التي وقعت منذ أيام باحد فنادق مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، تلقت القنصلية العامة المصرية في دبى التقرير الطبي الصادر عن السلطات الاماراتية الخاص بالمواطن المصري، حيث أكد التقرير أن الوفاة جاءت طبيعية، ولا توجد اي شبهات جنائية، وأن الوفاة جاءت بسبب جلطة مفاجئة بالقلب تسببت في الوفاة".

 وقد قام القطاع القنصلي بوزارة الخارجية بإخطار أسرة المتوفى بما تضمنه التقرير الطبي الصادر عن السلطات الاماراتية، وأن القنصلية العامة المصرية في دبي بصدد انهاء الاجراءات لنقل الجثمان الي مصر في أقرب وقت ممكن.

 عُرف الدكتور ضياء العوضي (47 عاما) بلقب “طبيب الجدل”، بسبب تبنيه أفكارًا علاجية مثيرة للانتقاد، أبرزها نظام غذائي أطلق عليه “نظام الطيبات”، إلى جانب رفضه بعض الأساليب الطبية التقليدية، وهو ما عرضه لانتقادات حادة من متخصصين في المجال.  

العوضي بدأ مسيرته المهنية في تخصص التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم ثم اتجه بعد ذلك إلى مجال التغذية العلاجية، الذي أثار حوله الكثير من الجدل.

 روَج ضياء العوضي إلى نظام الطيبات على أنه أسلوب حياة، يهدف إلى تقليل الاعتماد على الأدوية، والوصول إلى ما وصفه بـ"مرحلة صفر دواء"، حيث يعتمد نظام العوضي على الامتناع عن مجموعات غذائية متعددة، مع تقديم محتوى يجمع بين النصائح الطبية والجوانب الروحانية

 كما اتخذت نقابة الأطباء قرارًا بشطبه من عضويتها بعد تحقيقات أشارت إلى نشره معلومات طبية غير مثبتة علميًا، وتقديمه نصائح علاجية خارج نطاق تخصصه، وهو ما اعتبرته مخالفًا لقواعد الطب القائم على الأدلة، وقد يشكل خطرًا على المرضى في حال اتباعها.

ضياء العوضي الدكتور ضياء العوضي وزارة الخارجية محامي الدكتور ضياء العوضي وفاة ضياء العوضي

