جلطة مفاجئة تنهي حياة ضياء العوضي في دبي.. تقرير إماراتي يستبعد الشبهة الجنائية

تسلمت القنصلية المصرية في دبي تقرير الجهات المختصة بدولة الإمارات، بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي داخل أحد الفنادق، والذي أكد أن الوفاة طبيعية نتيجة جلطة مفاجئة في القلب، مع استبعاد وجود أي شبهة جنائية.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، أنها أبلغت أسرة الراحل بمضمون التقرير، مشيرة إلى أن القنصلية تعمل حاليًا على إنهاء الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى مصر في أقرب وقت.

وكان العوضي قد أثار جدلًا واسعًا خلال السنوات الأخيرة بسبب آرائه الطبية غير التقليدية، خاصة ما عُرف بـ"نظام الطيبات"، وهو ما دفع نقابة الأطباء إلى شطب عضويته بعد اتهامه بنشر معلومات غير مثبتة علميًا قد تضر بالمرضى.

وفي آخر ظهور له، تحدث العوضي عن العلاقة بين المرض والموت، مؤكدًا أن الوفاة لا ترتبط بالضرورة بوجود مرض، في تصريحات أثارت تفاعلًا واسعًا قبل رحيله المفاجئ.