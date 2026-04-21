الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

موت طبيعي.. اعرف سبب وفاة ضياء العوضي وطرق الوقاية منه

ضياء العوضي
ضياء العوضي
اسماء محمد

أثارت وفاة الدكتور ضياء العوضي حالة كبيرة من الجدل في الأيام الماضية وسط تخمينات الناس لتعرضه للاغتيال بسبب فيديوهاته.

وجاءت التصريحات الرسمية عن سبب وفاة دكتور ضياء العوضي هو معاناته من الأزمة القلبية وليس الاغتيال أو اي سبب جنائي كما روج البعض.

ووفقا لموقع NHS نعرض لكم أسباب الجلطة القلبية التى توفى بيها دكتور ضياء العوضي.

حكم وضع مريض القلب حبة تحت اللسان في نهار رمضان

أسباب النوبة القلبية

تحدث النوبات القلبية عادةً بسبب جلطة دموية تمنع وصول كمية كافية من الدم إلى القلب.

تزداد احتمالية إصابتك بنوبة قلبية إذا كنت:

بسبب التعرض للتدخين سواء السلبي أو الإيجابي 

يعاني من ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع نسبة الكوليسترول

لدي قريب مقرب أصيب بنوبة قلبية.

مصاب بمرض السكري.

يعيشون مع زيادة الوزن أو السمنة.

اسباب واعراض وطرق الوقاية من جلطات القلب بعد وفاه الدكتور ضياء العوضي

طرق الوقاية من جلطة قلب

تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية

لا يمكنك دائمًا منع الإصابة بنوبة قلبية، ولكن هناك تغييرات في نمط الحياة يمكنك القيام بها لتقليل خطر الإصابة بها.

توقف عن التدخين

حاول الحفاظ على مستوى الكوليسترول لديك ضمن المعدل الصحي

حاول الحفاظ على ضغط دمك عند مستوى صحي

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا

قلل من كمية الملح والدهون المشبعة التي تتناولها

حاول الحفاظ على وزن صحي

مارس الرياضة بانتظام

قلل من تناول الكحول

 الفحص الطبي الدوري

وفي اطار متابعة وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لحالة وفاة المواطن المصري ضياء الدين شلبي محمد العوضي التي وقعت منذ أيام باحد فنادق مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، تلقت القنصلية العامة المصرية في دبى التقرير الطبي الصادر عن السلطات الاماراتية الخاص بالمواطن المصري، حيث أكد التقرير أن الوفاة جاءت طبيعية، ولا توجد اي شبهات جنائية، وأن الوفاة جاءت بسبب جلطة مفاجئة بالقلب تسببت في الوفاة.

وقد قام القطاع القنصلي بوزارة الخارجية بإخطار أسرة المتوفى بما تضمنه التقرير الطبي الصادر عن السلطات الاماراتية، وأن القنصلية العامة المصرية في دبي بصدد انهاء الاجراءات لنقل الجثمان الي مصر في أقرب وقت ممكن.


 

