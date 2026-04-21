قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفع أجهزة التنفس | تطورات في حالة هاني شاكر الصحية بفرنسا
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 27
البترول : ضبط 400 ألف لتر بنزين وسولار بـ 4 محافظات قبل بيعها سوق سوداء
الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي إيراني .. وطهران تندد : اتهامات بلا أساس
وزير الأوقاف يهنئ رانيا المشاط بتعيينها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة
حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر
أول رد من محامي ضياء العوضي بعد بيان الخارجية .. كواليس مثيرة
قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط
ملحقش يفرح بجوازه .. مصرع مصور مصري في حادث أثناء توصيله الطعام بإيطاليا | صور
ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
الحزن يخيم على الشرقية | عروس تفارق الحياة في ليلة زفافها .. والأهالي يروون لـ صدى البلد التفاصيل الكاملة
ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
برلمان

صحة النواب توصي بضم المسعفين للكادر الطبي وزيادة أجورهم

فريدة محمد

أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور شريف باشا، وزارة الصحة، بإعادة النظر بشكل شامل في أجور ومرتبات وبدلات المسعفين والسائقين بهيئة الإسعاف المصرية، بما يضمن حياة كريمة تتناسب مع طبيعة عملهم الشاقة.


جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات  الإحاطة المقدمة من النواب (إيرين سعيد، حسام خليل، أمير الجزار، رائف تمراز، وآخرين)، والتي تمحورت حول تحسين أحوال المسعفين وسد العجز في نقاط الإسعاف بالمحافظات.


وعقب مناقشات مستفيضة، أعلن الدكتور شريف باشا عن توصيات اللجنة الرسمية والتي جاءت كالتالي:
1. إعادة النظر بشكل شامل في أجور ومرتبات وبدلات المسعفين والسائقين، بما يضمن حياة كريمة تتناسب مع طبيعة عملهم الشاقة.

2. التوصية بتعديل القانون رقم (14) لسنة 2014، لإعادة النظر في ضم المسعفين ضمن الكادر الطبي رسمياً وفقاً للقانون.

3 -  فتح باب التعيينات بالهيئة مع وضع معيار جديد يشترط أن يكون "السائقون" من حملة المؤهلات العليا لرفع كفاءة التعامل مع المنظومة الحديثة.

4- التنسيق مع وزارتي المالية والتنظيم والإدارة لتعديل اللائحة التنفيذية للهيئة بما يضمن صرف مكافأة نهاية خدمة عادلة للمسعفين.

5 - زيادة أعداد السيارات المجهزة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل للعاملين، وسرعة الاستجابة لطلبات إنشاء نقاط جديدة بالبحيرة وغيرها من المحافظات.

6 - إعادة تسعير الخدمات غير الإسعافية (مثل تأمين المباريات والحفلات) لتعظيم موارد الهيئة وتخفيف العبء عن كاهلها.

وأكد شريف باشا، خلال الاجتماع أن اللجنة لن تكتفي بالتوصيات، بل ستتابع مع الحكومة ممثلة في (وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة) سرعة تنفيذ هذه البنود، مشدداً على أن "المسعف" هو حجر الزاوية في المنظومة الصحية، وأن استقرار أوضاعه المالية والنفسية ينعكس مباشرة على جودة الخدمة المقدمة للمواطن المصري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

صورة موضوعية

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

اتحاد العاصمة

ضربة قوية لاتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

ضحايا حادث الطريق الصحراوي بقنا

تشييع جثامين 3 شباب لقوا مصرعهم فى انقلاب سيارتهم بطريق قنا الصحراوى | صور

طلق نارى

إصابة طالب بطلق نارى خلال مشاجرة مع عامل بقنا

مشاجرة ارشيفيه

أسلحة بيضاء.. حبس 10 متهمين في مشاجرة كرداسة

بالصور

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

الذباب
الذباب
الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

مهرجان كان 79
مهرجان كان 79
مهرجان كان 79

عادات يومية شائعة تدمر وضعية الجسم.. تسبب آلام الرقبة والظهر

عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت

فيديو

وفاة حياة الفهد

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

المزيد