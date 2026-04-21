صحة النواب توصي بضم المسعفين للكادر الطبي وزيادة أجورهم

أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور شريف باشا، وزارة الصحة، بإعادة النظر بشكل شامل في أجور ومرتبات وبدلات المسعفين والسائقين بهيئة الإسعاف المصرية، بما يضمن حياة كريمة تتناسب مع طبيعة عملهم الشاقة.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب (إيرين سعيد، حسام خليل، أمير الجزار، رائف تمراز، وآخرين)، والتي تمحورت حول تحسين أحوال المسعفين وسد العجز في نقاط الإسعاف بالمحافظات.



وعقب مناقشات مستفيضة، أعلن الدكتور شريف باشا عن توصيات اللجنة الرسمية والتي جاءت كالتالي:

1. إعادة النظر بشكل شامل في أجور ومرتبات وبدلات المسعفين والسائقين، بما يضمن حياة كريمة تتناسب مع طبيعة عملهم الشاقة.

2. التوصية بتعديل القانون رقم (14) لسنة 2014، لإعادة النظر في ضم المسعفين ضمن الكادر الطبي رسمياً وفقاً للقانون.

3 - فتح باب التعيينات بالهيئة مع وضع معيار جديد يشترط أن يكون "السائقون" من حملة المؤهلات العليا لرفع كفاءة التعامل مع المنظومة الحديثة.

4- التنسيق مع وزارتي المالية والتنظيم والإدارة لتعديل اللائحة التنفيذية للهيئة بما يضمن صرف مكافأة نهاية خدمة عادلة للمسعفين.

5 - زيادة أعداد السيارات المجهزة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل للعاملين، وسرعة الاستجابة لطلبات إنشاء نقاط جديدة بالبحيرة وغيرها من المحافظات.

6 - إعادة تسعير الخدمات غير الإسعافية (مثل تأمين المباريات والحفلات) لتعظيم موارد الهيئة وتخفيف العبء عن كاهلها.

وأكد شريف باشا، خلال الاجتماع أن اللجنة لن تكتفي بالتوصيات، بل ستتابع مع الحكومة ممثلة في (وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة) سرعة تنفيذ هذه البنود، مشدداً على أن "المسعف" هو حجر الزاوية في المنظومة الصحية، وأن استقرار أوضاعه المالية والنفسية ينعكس مباشرة على جودة الخدمة المقدمة للمواطن المصري.