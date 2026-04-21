بث مباشر.. كلمة رئيس الحكومة بمجلس النواب

في خدمة مميزة، نقدم بثا مباشرا لـ كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب.

وقال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحرب شكلت تحديات اقتصادية غير مسبوقة طالت كل دول العالم، سواء على إمدادات الطاقة أو سلاسل الإمداد ومؤشرات النقل والسياحة وتركت آثارا عانت منها كل دول العالم.

وأضاف مدبولي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الضغوط تسببت في عدد من المشاكل، بينها تعرض النفط إلى أزمة كبيرة بسبب ما تعرضت له الأماكن المنتجة، فضلا عن مشاكل مضيق هرمز الذي يمر من خلاله 20% من صادرات النفط في العالم.

وأكد أن التطورات الجيوسياسية، أدت إلى اضطراب في سلاسل إمداد الطاقة، ما أثر على أسعار الغاز والبترول وجميع السلع والخدمات.

وأشار إلى أنه في حال استمرار الحرب، فإنه من المتوقع أن يرتفع سعر دولار برميل النفط إلى 150 دولارا للبرميل، بعدما تراجع مؤخرا إلى 95 دولارا.

وأوضح أن توقف حركة الطيران وتراجع حركة السفر إلى الشرق الأوسط، أثر على التدفقات السياحية، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تحركت من الساعات الأولى مع اندلاع الحرب، لمواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة.

وذكر أن ما يقرب من 60 دولة، اتخذت العديد من الإجراءات الاستثنائية، وما تفرضه من تحديات، قائلا: “اتخذنا إجراءات استباقية أثرت على استقرار الاقتصاد الوطني”.