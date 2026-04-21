مدبولي أمام البرلمان: أمن أشقائنا في الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن انعقاد المجلس يأتي في ظل تحديات إقليمية جسيمة فرضت على الجميع اتخاذ إجراءات صعبة، مشيرًا إلى أن حضوره يأتي في إطار الالتزامات الدستورية والقانونية.

وقال مدبولي إن المنطقة شهدت حربًا جديدة أُضيفت إلى سلسلة من الأزمات، إلا أن تداعياتها هذه المرة كانت أكثر حدة وفورية، لافتًا إلى ما شهدته من اعتداءات جسيمة على الأشقاء العرب في دول الخليج، وانتهاك لسيادة هذه الدول.

وأوضح أن تلك التطورات استدعت اتخاذ إجراءات سياسية ودبلوماسية، مؤكدًا أن الدبلوماسية المصرية ترتكز على دعم الأشقاء في الخليج والدفع نحو مسار تفاوضي، وأن تحركات مصر تنبع من ثوابتها السياسية الراسخة.

وشدد رئيس الوزراء على أن أمن دول الخليج يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن أي تهديد لتلك الدول يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي.

وأضاف مدبولي أن الحرب فرضت تحديات اقتصادية فورية، تمثلت في اضطراب سلاسل الإنتاج، وارتفاع أسعار الطاقة، وتأثر قطاع السياحة، وهو ما خلّف آثارًا سلبية طالت دول المنطقة والعالم.