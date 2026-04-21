مجلس النواب يحيل مشروع قانون موازنة 2026-2027 إلى اللجان المختصة

أحال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب عددا من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية إلى اللجان البرلمانية المختصة .

وجاءت على النحو التالي:

رئيس مجلس النواب مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦.و مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٧/٢٠٢٦

ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية ٢٠٢٧/٢٠٢٦. ( وعددها ٦٥ مشروعا )

ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٧/٢٠٢٦.وتم أحالتهم إلى لجنة الخطة والموازنة.

كما أحال رئيس المجلس قرارا رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين:

وتشمل قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٦ بشأن الموافقة اتفاقية تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار السريع بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجموعة بنوك أوربية بضمان هيئة وكالة ائتمان الصادرات الألمانية (هيرمس).

وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٦٥ لسنة ۲۰۲٦ بشأن الموافقة اتفاقية منحة لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي.

وتم احالتهما إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.