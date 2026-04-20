عمرو أديب : بيان رئيس الوزراء المرتقب في مجلس النواب التزام أمام الشعب

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الوسط السياسي المصري يترقب ذهاب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى مجلس النواب لشرح الأوضاع وخطط الحكومة لمواجهة التحديات الإقليمية.



وقال أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" لازم كلنا نكون فاهمين الدولة ماشية إزاي والمستقبل إيه وإيه الإجراءات اللي الدولة اتخذتها وهتتخذها".

وتابع "ذهاب مدبولي إلى مجلس النواب لإلقاء بيان عن الحكومة شيء مهم للغاية ومجلس النواب يعبر عن المواطن".

وأكمل عمرو أديب :"بيان الحكومة أمام مجلس النواب به ميزة عظيمة وهي أن البيان يعتبر التزام أمام الشعب".



ولفت عمرو اديب:" دور مجلس النواب محاسبة الحكومة عن الإجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية والمحلية".

