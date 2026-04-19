عمرو أديب: الملف النووي ومضيق هرمز يشعلان التوتر بين إيران وأمريكا

أكد الإعلامي عمرو أديب أن الملف النووي الإيراني ومضيق هرمز يمثلان محور التوتر الرئيسي بين إيران والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن واشنطن تضع أولوية لنزع أو الحد من البرنامج النووي الإيراني.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن امتلاك إيران سلاحًا نوويًا قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على أمن واستقرار دول المنطقة.

وأضاف أن رفض إيران المشاركة في الجولة الثانية من المحادثات مع الولايات المتحدة قد يزيد من تعقيد المشهد خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار التوترات السياسية والعسكرية.