عمرو أديب: the spine ليست مجرد بناء عقارات أو أبراج لكنها ستغير شكل الاقتصاد في مصر

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدولة أعطت اليوم الكثير من الإشارات الجيدة من خلال إظهار قدرتها على التحرك في مجال تخصصها رغم التحديات في المنطقة.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع عدد من المسئولين ووجه بالانتهاء من المشروعات السكنية الجماهيرية والتي يتم تنفيذها في الوقت الحالي، وهو أمر يهم عموم المصريين.

وأشار إلى أنه في الوقت نفسه يتم إطلاق مشروع ضخم ينفذه القطاع الخاص من خلال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وهو مشروع مدينة the spine، لافتًا إلى أن الدولة تبعث برسالة بأنها قادرة على التحرك وتحقيق إنجازات بالتعاون مع القطاع الخاص في أحلك الظروف.

ولفت إلى أن الظروف الراهنة قد تدفع البعض للتراجع عن بعض المشروعات تحسبًا لتداعيات الفترة المقبلة على مستوى العالم، لكن الدولة تثبت قدرتها على التحرك لا سيما أنها أثبتت قدرات كبيرة في هذا القطاع خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن ما يتم الحديث عنه ليس معمارا عاديا، موضحا أن مدينة the spine ليست مجرد بناء عقارات أو أبراج لكنها ستغير شكل الاقتصاد في مصر، وستكون مصدرًا لاستثمارات كثيرة في قطاعات عدة.

ونوه بأن الدولة تبعث برسالة للعالم مفادها أنها جاهزة للاستثمار، كما أنه سيتم افتتاح مشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال هذا الأيام ما يبعث برسائل مهمة بقدرة الدولة على جذب الاستثمارات رغم صعوبات المرحلة الراهنة.

وأكد أن حجم الاستثمارات في المشروع يفتح الباب أمام الكثيرين ممن يرغبون في الاستثمار بهذا القطاع، مشددا على أن مصر لديها فرص وإمكانيات ضخمة رغم التحديات لكن الدولة بحاجة لمن يستغل هذه الفرصة ويدمر البيروقراطية التي قد تعيق الاستثمارات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.