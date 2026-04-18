أخبار التوك شو| مصطفى بكري: يوجد من يريد إسقاط مصر والشعب مطالب بالصبر.. عمرو أديب: الله يكون في عون المسؤولين عن الاقتصاد

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

موافي: الرياضة والنظام الصحي أساس التوازن النفسي

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الإفراط في تناول القهوة قد يؤدي إلى زيادة ضربات القلب وارتفاع معدلات التوتر والقلق لدى بعض الأشخاص، مشددًا على أهمية الاعتدال في استهلاك المنبهات بشكل عام.

وأوضح موافي أن القهوة ليست ضارة بشكل مطلق، لكن سوء الاستخدام أو تناولها بكميات كبيرة قد يسبب اضطرابات في ضربات القلب والشعور بالتوتر العصبي.

عمر كمال : بطلت شغل في الكباريهات علشان فلوسي تبقى حلال

كشف المطرب عمر كمال، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مشيرا إلى أنه ينتمي لأسرة بسيطة ومتدينة.





واضاف المطرب عمر كمال، في لقاء مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"بطلت شغل في كباريهات علشان فلوسي تبقى حلال وده بعد ما سألت وفهمت أن الغناء على حسب هغني فين ولمين".

معهد فلسطين للأمن القومي : هدنة لبنان هشة وتحتاج توافقا داخليا لضمان استمراريتها

أكد اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، أن وقف إطلاق النار في لبنان، رغم مرور أكثر من 12 ساعة على دخوله حيز التنفيذ، لا يمكن اعتباره نهاية للصراع، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية تعكس حالة من الترقب والحذر مع بقاء «اليد على الزناد».

وأوضح الشروف، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الهدنة جاءت بطلب من الولايات المتحدة، في إطار سعيها لفصل المسارات الإقليمية خاصة بين الملف الإيراني وباقي الملفات، إلى جانب دفع الحكومة اللبنانية نحو الانخراط في مسار تفاوضي مع إسرائيل.

أنا مش عدوك| رسالة نارية من عمر كمال لـ محمد فؤاد بعد الأزمة الأخيرة

قال المطرب عمر كمال، إن اتجاهي للغناء الرومانسي هدفي من بدايتي في الغناء، مضيفاً أن غنائى في المهرجانات كان مرحلة مهمة قبل الذهاب للغناء الرومانسي.

وأضاف المطرب عمر كمال، في لقاء مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"أحب محمد فؤاد وقولت تصريح باني اريد ان يذهب للغناء بطريقة جديدة، وهو زعل وقال تصريح غير موفق عليا باني بتشعبط فيه".

لبنان يطوي صفحة الحرب.. الرئيس عون: استعدنا القرار الوطني ولن نفرّط في ذرة من الأرض

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا؛ جاء ثمرة مباشرة لجهود المسؤولين اللبنانيين، إلى جانب دعم الأشقاء العرب، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية لاستعادة الاستقرار في البلاد، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

إنهاء التصعيد ووقف نزيف الدم

ووجّه الرئيس اللبناني، الشكر إلى دونالد ترامب والدول العربية على ما بذلوه من جهود حثيثة أسهمت في إنهاء التصعيد ووقف نزيف الدم، مؤكدًا أن لبنان يثمّن كل دعم صادق ساعد في تحقيق هذا الإنجاز.

ملادينوف: تعاون واسع مع الأمم المتحدة لتنفيذ مشاريع تستجيب للاحتياجات الإنسانية في غزة

قال نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لمجلس السلام بقطاع غزة، إن المجلس حدد عددًا من المشاريع الإنسانية الجيدة التي بدأت في غزة خلال العام الماضي، موضحًا أن بعضها يتم بالتعاون مع الأمم المتحدة وبعضها الآخر مع منظمات دولية مختلفة، مؤكدًا الحاجة إلى دعمها ماليًا من أجل منح السكان قدرًا من الأمل بإمكانية تحقيق تحسن ولو محدود في حياتهم اليومية وقدرتهم على الصمود، وذلك في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع، لافتًا إلى أن هذا الأمر بالغ الأهمية في المرحلة الراهنة.

وأضاف ملادينوف، في لقاء مع الإعلامية دينا سالم عبر قناة القاهرة الإخبارية: «نعم، العديد من هذه المشاريع يتم تنفيذه بالتعاون مع الأمم المتحدة التي تمتلك خبرة واسعة في تلبية الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، لكننا في الوقت نفسه بحاجة إلى النظر في ملفات أخرى مهمة، من بينها كيفية تشغيل معبر رفح».

بكري : أبو العينين فرض حضور مصر دوليًا بثوابت لا تقبل التنازل

قال النائب مصطفى بكري إن النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، شارك ضمن الوفد المصري في أعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الـ152، المنعقدة بمدينة إسطنبول، حيث كان له حضور بارز وفاعلية واضحة خلال الاجتماعات.

تحركات نشطة تعكس ثقل مصر ٣داخل المحافل البرلمانية

وأوضح بكري أن أبو العينين أجرى عدداً من اللقاءات المهمة، من بينها لقاء مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، إلى جانب اجتماع مهم مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي توليا أكسون، والذي جاء بطلب مباشر منها، بما يعكس التقدير الدولي للدور المصري.

عقدة الاستقواء تحت المجهر.. استشاري يكشف الدوافع النفسية الخفية وراء العنف ضد الأضعف

سلّط الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، الضوء على الأبعاد النفسية الكامنة خلف تصاعد بعض مظاهر العنف في الشارع، مشيرًا إلى أن ما يُعرف بـ"عقدة الاستقواء" يقف وراء سلوكيات عدوانية تستهدف الفئات الأضعف في المجتمع، وعلى رأسها النساء ومن لا يملكون القدرة على المواجهة.

الشعور بالنقص أو تدني تقدير الذات

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذه التصرفات غالبًا ما تكون انعكاسًا لاضطرابات نفسية داخلية، مثل الشعور بالنقص أو تدني تقدير الذات، حيث يلجأ المعتدي إلى العنف كوسيلة لتعويض هذا الخلل وإثبات ذاته بشكل غير سوي.

عمرو أديب: الأمور لن تتعدل غدا ولا بعد غد بعد وقف الحرب

علق الإعلامي عمرو أديب، على الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وفتح مضيق هرمز على خلفية الاتفاق.

وقال عمرو أديب، مقدم برنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة،: “لسه قدامنا وقت الى أن ينعدل الأمر.. ومصر لن يعتدل فيها الأمر اليوم ولا غد ولا بعد غد".

ده تحدي مرعب| عمرو أديب: الله يكون في عون المسؤولين عن الاقتصاد

وقال عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة، "نحن نعيش في منطقة كوارث، وفيه أزمة جايالك يا اللي بتعيش في الشرق الأوسط منطقة الكوارث الأولى".

مصطفى بكري : يوجد من يريد إسقاط مصر .. والشعب مطالب بالصبر

قال الإعلامي مصطفى بكري إن هناك قوى لا ترغب في استقرار مصر وتسعى لإدخالها في “نفق مظلم” على حد وصفه، مؤكدًا أن الدولة تواجه تحديات داخلية وخارجية في آن واحد.

وأوضح بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا كبيرًا من الصبر والتحمل من المواطنين، مشيرًا إلى أن تجاوز الصعوبات لن يتحقق إلا بالتماسك المجتمعي ودعم مؤسسات الدولة.