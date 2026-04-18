قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم الترجي عن مواجهة صن داونز: تذكروا أننا هزمنا الأهلي على أرضه
وزير الخارجية: نعمل مع باكستان للتوصل إلى سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران
لافروف يكشف سبب الحرب على إيران.. ومصدر بطهران: لم نوافق على جولة ثانية للمفاوضات
أسعار الذهب اليوم السبت 18 أبريل.. وحقيقة تجاوزه 6000 دولار للأوقية نهاية العام
بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية
8 أفعال تغرمك 100 جنيه | احذرها
موعد يوم عرفة 2026.. استعد وجهز دعواتك لأفضل يوم في السنة
صعود جديد في أسعار الذهب .. الجنيه يسجل 56.6 ألف
بعد غزة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرسم “خطًا أصفر” في جنوب لبنان
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز رغم تصريحات ترامب
وزراء خارجية 4 دول يجتمعون في أنطاليا لبحث المفاوضات الأمريكية الإيرانية
مسئولون أمريكيون: لا اتفاق حول مدة تعليق إيران تخصيب اليورانيوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أخبار التوك شو| مصطفى بكري: يوجد من يريد إسقاط مصر والشعب مطالب بالصبر.. عمرو أديب: الله يكون في عون المسؤولين عن الاقتصاد

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

موافي: الرياضة والنظام الصحي أساس التوازن النفسي

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الإفراط في تناول القهوة قد يؤدي إلى زيادة ضربات القلب وارتفاع معدلات التوتر والقلق لدى بعض الأشخاص، مشددًا على أهمية الاعتدال في استهلاك المنبهات بشكل عام.

وأوضح موافي أن القهوة ليست ضارة بشكل مطلق، لكن سوء الاستخدام أو تناولها بكميات كبيرة قد يسبب اضطرابات في ضربات القلب والشعور بالتوتر العصبي.

تزيد التوتر وتسرّع ضربات القلب .. موافي يحذر من الإفراط في القهوة

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بطب قصر العيني، من الإفراط في تناول القهوة، مؤكدًا أنها قد تتسبب في زيادة ضربات القلب والشعور بالتوتر، خاصة لدى الأشخاص الحساسين للكافيين.

وأوضح أن الاعتدال في تناول المشروبات المنبهة أمر ضروري للحفاظ على استقرار الجهاز العصبي، مشيرًا إلى أن الإفراط قد يؤدي إلى اضطرابات واضحة في الحالة المزاجية

عمر كمال : بطلت شغل في الكباريهات علشان فلوسي تبقى حلال

كشف المطرب عمر كمال، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مشيرا إلى أنه ينتمي لأسرة بسيطة ومتدينة.
 


واضاف المطرب عمر كمال، في لقاء مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"بطلت شغل في كباريهات علشان فلوسي تبقى حلال وده بعد ما سألت وفهمت أن الغناء على حسب هغني فين ولمين".

معهد فلسطين للأمن القومي : هدنة لبنان هشة وتحتاج توافقا داخليا لضمان استمراريتها

أكد اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، أن وقف إطلاق النار في لبنان، رغم مرور أكثر من 12 ساعة على دخوله حيز التنفيذ، لا يمكن اعتباره نهاية للصراع، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية تعكس حالة من الترقب والحذر مع بقاء «اليد على الزناد».

وأوضح الشروف، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الهدنة جاءت بطلب من الولايات المتحدة، في إطار سعيها لفصل المسارات الإقليمية خاصة بين الملف الإيراني وباقي الملفات، إلى جانب دفع الحكومة اللبنانية نحو الانخراط في مسار تفاوضي مع إسرائيل.

أنا مش عدوك| رسالة نارية من عمر كمال لـ محمد فؤاد بعد الأزمة الأخيرة

قال المطرب عمر كمال، إن اتجاهي للغناء الرومانسي هدفي من بدايتي في الغناء، مضيفاً أن غنائى في المهرجانات كان مرحلة مهمة قبل الذهاب للغناء الرومانسي.

وأضاف المطرب عمر كمال، في لقاء مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"أحب محمد فؤاد وقولت تصريح باني اريد ان يذهب للغناء بطريقة جديدة، وهو زعل وقال تصريح غير موفق عليا باني بتشعبط فيه".

لبنان يطوي صفحة الحرب.. الرئيس عون: استعدنا القرار الوطني ولن نفرّط في ذرة من الأرض

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا؛ جاء ثمرة مباشرة لجهود المسؤولين اللبنانيين، إلى جانب دعم الأشقاء العرب، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية لاستعادة الاستقرار في البلاد، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

إنهاء التصعيد ووقف نزيف الدم

ووجّه الرئيس اللبناني، الشكر إلى دونالد ترامب والدول العربية على ما بذلوه من جهود حثيثة أسهمت في إنهاء التصعيد ووقف نزيف الدم، مؤكدًا أن لبنان يثمّن كل دعم صادق ساعد في تحقيق هذا الإنجاز.

ملادينوف: تعاون واسع مع الأمم المتحدة لتنفيذ مشاريع تستجيب للاحتياجات الإنسانية في غزة

قال نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لمجلس السلام بقطاع غزة، إن المجلس حدد عددًا من المشاريع الإنسانية الجيدة التي بدأت في غزة خلال العام الماضي، موضحًا أن بعضها يتم بالتعاون مع الأمم المتحدة وبعضها الآخر مع منظمات دولية مختلفة، مؤكدًا الحاجة إلى دعمها ماليًا من أجل منح السكان قدرًا من الأمل بإمكانية تحقيق تحسن ولو محدود في حياتهم اليومية وقدرتهم على الصمود، وذلك في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع، لافتًا إلى أن هذا الأمر بالغ الأهمية في المرحلة الراهنة.

وأضاف ملادينوف، في لقاء مع الإعلامية دينا سالم عبر قناة القاهرة الإخبارية: «نعم، العديد من هذه المشاريع يتم تنفيذه بالتعاون مع الأمم المتحدة التي تمتلك خبرة واسعة في تلبية الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، لكننا في الوقت نفسه بحاجة إلى النظر في ملفات أخرى مهمة، من بينها كيفية تشغيل معبر رفح».

بكري : أبو العينين فرض حضور مصر دوليًا بثوابت لا تقبل التنازل

قال النائب مصطفى بكري إن النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، شارك ضمن الوفد المصري في أعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الـ152، المنعقدة بمدينة إسطنبول، حيث كان له حضور بارز وفاعلية واضحة خلال الاجتماعات.

تحركات نشطة تعكس ثقل مصر ٣داخل المحافل البرلمانية

وأوضح بكري أن أبو العينين أجرى عدداً من اللقاءات المهمة، من بينها لقاء مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، إلى جانب اجتماع مهم مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي توليا أكسون، والذي جاء بطلب مباشر منها، بما يعكس التقدير الدولي للدور المصري.

عقدة الاستقواء تحت المجهر.. استشاري يكشف الدوافع النفسية الخفية وراء العنف ضد الأضعف

سلّط الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، الضوء على الأبعاد النفسية الكامنة خلف تصاعد بعض مظاهر العنف في الشارع، مشيرًا إلى أن ما يُعرف بـ"عقدة الاستقواء" يقف وراء سلوكيات عدوانية تستهدف الفئات الأضعف في المجتمع، وعلى رأسها النساء ومن لا يملكون القدرة على المواجهة.

الشعور بالنقص أو تدني تقدير الذات

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذه التصرفات غالبًا ما تكون انعكاسًا لاضطرابات نفسية داخلية، مثل الشعور بالنقص أو تدني تقدير الذات، حيث يلجأ المعتدي إلى العنف كوسيلة لتعويض هذا الخلل وإثبات ذاته بشكل غير سوي.

عمرو أديب: الأمور لن تتعدل غدا ولا بعد غد بعد وقف الحرب

علق الإعلامي عمرو أديب، على الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وفتح مضيق هرمز على خلفية الاتفاق.

وقال عمرو أديب، مقدم برنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة،: “لسه قدامنا وقت الى أن ينعدل الأمر.. ومصر لن يعتدل فيها الأمر اليوم ولا غد ولا بعد غد".

ده تحدي مرعب| عمرو أديب: الله يكون في عون المسؤولين عن الاقتصاد

علق الإعلامي عمرو أديب، على الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وفتح مضيق هرمز على خلفية الاتفاق.

وقال عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة، "نحن نعيش في منطقة كوارث، وفيه أزمة جايالك يا اللي بتعيش في الشرق الأوسط منطقة الكوارث الأولى".

مصطفى بكري : يوجد من يريد إسقاط مصر .. والشعب مطالب بالصبر

قال الإعلامي مصطفى بكري إن هناك قوى لا ترغب في استقرار مصر وتسعى لإدخالها في “نفق مظلم” على حد وصفه، مؤكدًا أن الدولة تواجه تحديات داخلية وخارجية في آن واحد.

وأوضح بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا كبيرًا من الصبر والتحمل من المواطنين، مشيرًا إلى أن تجاوز الصعوبات لن يتحقق إلا بالتماسك المجتمعي ودعم مؤسسات الدولة.

صدى البلد حسام موافي عمرو أديب مصطفى بكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

ترشيحاتنا

كهربا

نجم إنبي: كهربا من أهم أسباب فوزنا على الزمالك

انبي

نجم إنبي : "روح العائلة" كلمة السر في نجاحنا.. و راهنت على تواجدنا ضمن السبعة الكبار

انبي

نجم انبي: الدوري من غير جمهور ملوش طعم.. وجماهير الزمالك نجحت في مخططها ضد زيزو

بالصور

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد