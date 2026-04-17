موافي: الرياضة والنظام الصحي أساس التوازن النفسي

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الإفراط في تناول القهوة قد يؤدي إلى زيادة ضربات القلب وارتفاع معدلات التوتر والقلق لدى بعض الأشخاص، مشددًا على أهمية الاعتدال في استهلاك المنبهات بشكل عام.

وأوضح موافي أن القهوة ليست ضارة بشكل مطلق، لكن سوء الاستخدام أو تناولها بكميات كبيرة قد يسبب اضطرابات في ضربات القلب والشعور بالتوتر العصبي.

الرياضة عنصر أساسي للصحة النفسية

وأشار إلى أن ممارسة الرياضة بانتظام تعد من أهم العوامل التي تساعد على تحسين الحالة النفسية وتقليل فرص الإصابة بالاكتئاب، مؤكدًا أنه “من الصعب أن تجد شخصًا يمارس الرياضة بشكل منتظم ويعاني من الاكتئاب”.

نمط حياة صحي متكامل

وشدد على أهمية اتباع نمط حياة صحي يشمل:

تناول غذاء متوازن وصحي

تنظيم مواعيد النوم

الحفاظ على النشاط البدني اليومي

الالتزام بالعبادات وتجنب المنومات

ونصح موافي بالالتزام بروتين يومي منتظم يتضمن أداء صلاة الفجر لما له من أثر إيجابي على الانضباط النفسي، مع التحذير من استخدام المنومات بشكل عشوائي أو دون إشراف طبي.

واختتم بأن الصحة النفسية والجسدية تعتمد على التوازن بين التغذية السليمة، والنشاط البدني، وتنظيم النوم، والابتعاد عن الإفراط في المنبهات، مؤكدًا أن هذه العادات البسيطة قادرة على تحسين جودة الحياة بشكل كبير.