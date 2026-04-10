قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

كارثة صحية صامتة.. حسام موافي يحذر من إهمال آلام عرق النسا وحبس البول

منار عبد العظيم

حذّر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من خطورة تجاهل آلام عرق النسا أو التعامل معها باعتبارها مشكلة بسيطة، مؤكدًا أنها قد تكون مؤشرًا على أمراض أكثر تعقيدًا في العمود الفقري أو الأعصاب الطرفية.

موافي يشرح مرض عرق النسا 

وخلال تقديمه برنامج “رب زدني علمًا” على قناة قناة صدى البلد، أوضح موافي أن عرق النسا يعد من أكثر آلام الأعصاب شيوعًا، وينتج عن ضغط أو التهاب في العصب الوركي، وهو أكبر عصب في الجسم ويمتد من أسفل الظهر حتى الساق.

وأشار إلى أن الانزلاق الغضروفي يُعد السبب الأكثر شيوعًا لهذه الحالة، حيث يؤدي خروج الغضروف من مكانه إلى الضغط على الأعصاب، مسببًا آلامًا شديدة قد تعيق الحركة.

وأضاف أن هناك أسبابًا أخرى قد تؤدي إلى نفس الأعراض، مثل مرض السكري الذي يسبب التهاب الأعصاب الطرفية، أو بعض الالتهابات الفيروسية مثل الهربس، بالإضافة إلى حالات نادرة مثل أورام العمود الفقري التي قد تضغط على العصب.

كما تطرق إلى تساؤلات حول “حبس البول”، مؤكدًا أن الجسم لا يسمح عادة باستمرار احتباس البول لفترات طويلة، لكنه شدد على أهمية عدم تجاهل إشارات الجسم الصحية بشكل متكرر.

واختتم موافي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة التشخيص الدقيق وعدم الاعتماد على المسكنات فقط، مع إجراء الفحوصات اللازمة لتحديد السبب الحقيقي للألم وتجنب المضاعفات

الدكتور حسام موافي صدي البلد موافي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

