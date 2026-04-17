عمر كمال : بطلت شغل في الكباريهات علشان فلوسي تبقى حلال

كشف المطرب عمر كمال، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مشيرا إلى أنه ينتمي لأسرة بسيطة ومتدينة.





واضاف المطرب عمر كمال، في لقاء مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"بطلت شغل في كباريهات علشان فلوسي تبقى حلال وده بعد ما سألت وفهمت أن الغناء على حسب هغني فين ولمين".



وتابع المطرب عمر كمال، أن :"لما اغني في الافراح يبقى فلوسي حلال ومش حرام لاني يحيي فرح للمتزوجين وعمل الاشهار".

وأكمل المطرب عمر كمال، أن :"بروح أعمل تبرعات وأعمال خير وبساعد ناس يتغسل كلى ومرضى.. ومشغل اخويا معايا وبهتم بأهلي".