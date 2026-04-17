مصر في صدارة التحرك الإقليمي.. تقدير دولي لدور القاهرة في احتواء الأزمات
جيش الاحتلال: لن نسمح بعودة اللبنانيين إلى 55 قرية
انطلاق اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمجلس النواب
السفير ياسر عثمان: لا منتصر في الحرب الراهنة.. ومصر تستعد لنظام إقليمي جديد
قبل أخذ الرأى النهائي.. ننشر رسوم ترخيص المواد المشعة في المجال الطبي
تورم كاحلي ترامب ومشاكله في المشي.. أبرز أسباب المرض وهل يؤثر على صحته؟
تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم .. البانيه بـ 190 جنيهًا
الخارجية: تعيين مبعوث إسرائيلي إلى "أرض الصومال" انتهاك صارخ للقانون الدولي
مقر خاتم الأنبياء: إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب تجاوزات واشنطن
الصحة تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجاته
بعائد 4.90%.. تفاصيل الشهادة الذهبية الدولارية من البنك الأهلي 2026
ترامب: استئناف قصف إيران إذا انتهت فترة وقف إطلاق النار دون اتفاق
التضامن: توفير مساعدات مالية وبحث إدراج السيدة المسنة بالشرقية وأحفادها الـ8 بـ" تكافل وكرامة"

التضامن الاجتماعي

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع ببحث استغاثة سيدة مسنة، تبلغ من العمر 76 عامًا، وترعى 8 أحفاد تقيم بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، حيث تطلب توفير دخل ثابت لرعاية أحفادها.

وعلى الفور توجه فريق التدخل السريع بالشرقية واخصائي الإدارة الاجتماعية ببلبيس إلى عنوان الجدة وتبين أنها تدعي حامده فارس، وتبلغ من العمر  76 سنة وهي جدة الأطفال من ناحية الأب، ولا يوجد مع الجدة شهادات ميلاد الأطفال،
الأب متوفي من ابريل 2022، وكان يعمل سائقا، والمنزل ملك للأب، وهو عبارة عن دور واحد أرضي يتكون من غرفة وصالة ولا يوجد أثاث به، والجدة كان لها مسكن مقابل لهذا المنزل، والأم تزوجت بأحد الأقارب، وتركت المنزل وغير معروف مكانها، وتحصل على معاش الزوج.

والأطفال هم " ع. م لديه 17 عاما، س.م ولديها 14 عاما،ف. م ولديه 13 عاماً، ع.م ولديه 12 عاما، م. ولديه 10 سنوات، ع. م ولديه 8 سنوات، أ. م ولديها 7 سنوات، هـ. موازينا 4 سنوات".

وتم الاستعلام علي منظومة برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"،  ولم يعثر على أي بيانات للأسرة عليها، علما بأن بعض الجمعيات الأهلية بالمنطقة يقدمون لهم مساعدات.

وتنفيذا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي تم تقديم مساعدات مالية من خلال الجمعيات الأهلية بتوفير مبلغ 4000 جنيه شهريا للأسرة ، وثلاث كراتين مواد غذائية، توفير ملابس للأطفال تناسب أعمارهم، فضلا عن عمل بحث اجتماعي للأسرة بعد توفيرهم للأوراق الثبوتية لإدراجهم بمنظومة تكافل وكرامة، وجاري الاستعلام عن قيمة معاش الأبناء في التأمينات الاجتماعية وتحويله من آلام إلى الجدة.

كما سيتم صرف ألف جنيه شهريا من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالشرقية، ومراجعة مديرية التربية والتعليم لإعادة الأبناء إلي مدارسهم، بالإضافة إلى التنسيق مع إحدي الجمعيات الأهلية لتوفير الأثاث اللازم للمنزل.

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

صورة ارشيفية

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

محمود

صدمة في قليوب .. منشور أخير يسبق مأساة مدرس يلقى مصرعه تحت عجلات القطار | وأصدقاؤه يكشفون الحظات الأخيرة

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

زين الدين زيدان

عقول بملايين الدولارات.. أغنى المدربين في كرة القدم

الهواتف البسيطة

نمو مفاجئ في سوق الهواتف البسيطة على حساب السمارت فون .. ما السر؟

كوكب الزهرة

بذور الأرض في سماء الزهرة.. هل هاجرت الحياة من كوكبنا إلى الجار الملتهب؟

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

لوك جذاب .. جوري بكر تستعرض جمالها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

المزيد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد