التضامن: توفير مساعدات مالية وبحث إدراج السيدة المسنة بالشرقية وأحفادها الـ8 بـ" تكافل وكرامة"

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع ببحث استغاثة سيدة مسنة، تبلغ من العمر 76 عامًا، وترعى 8 أحفاد تقيم بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، حيث تطلب توفير دخل ثابت لرعاية أحفادها.

وعلى الفور توجه فريق التدخل السريع بالشرقية واخصائي الإدارة الاجتماعية ببلبيس إلى عنوان الجدة وتبين أنها تدعي حامده فارس، وتبلغ من العمر 76 سنة وهي جدة الأطفال من ناحية الأب، ولا يوجد مع الجدة شهادات ميلاد الأطفال،

الأب متوفي من ابريل 2022، وكان يعمل سائقا، والمنزل ملك للأب، وهو عبارة عن دور واحد أرضي يتكون من غرفة وصالة ولا يوجد أثاث به، والجدة كان لها مسكن مقابل لهذا المنزل، والأم تزوجت بأحد الأقارب، وتركت المنزل وغير معروف مكانها، وتحصل على معاش الزوج.

والأطفال هم " ع. م لديه 17 عاما، س.م ولديها 14 عاما،ف. م ولديه 13 عاماً، ع.م ولديه 12 عاما، م. ولديه 10 سنوات، ع. م ولديه 8 سنوات، أ. م ولديها 7 سنوات، هـ. موازينا 4 سنوات".

وتم الاستعلام علي منظومة برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، ولم يعثر على أي بيانات للأسرة عليها، علما بأن بعض الجمعيات الأهلية بالمنطقة يقدمون لهم مساعدات.

وتنفيذا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي تم تقديم مساعدات مالية من خلال الجمعيات الأهلية بتوفير مبلغ 4000 جنيه شهريا للأسرة ، وثلاث كراتين مواد غذائية، توفير ملابس للأطفال تناسب أعمارهم، فضلا عن عمل بحث اجتماعي للأسرة بعد توفيرهم للأوراق الثبوتية لإدراجهم بمنظومة تكافل وكرامة، وجاري الاستعلام عن قيمة معاش الأبناء في التأمينات الاجتماعية وتحويله من آلام إلى الجدة.

كما سيتم صرف ألف جنيه شهريا من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالشرقية، ومراجعة مديرية التربية والتعليم لإعادة الأبناء إلي مدارسهم، بالإضافة إلى التنسيق مع إحدي الجمعيات الأهلية لتوفير الأثاث اللازم للمنزل.