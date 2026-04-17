مصطفى بكري : يوجد من يريد إسقاط مصر .. والشعب مطالب بالصبر

قال الإعلامي مصطفى بكري إن هناك قوى لا ترغب في استقرار مصر وتسعى لإدخالها في “نفق مظلم” على حد وصفه، مؤكدًا أن الدولة تواجه تحديات داخلية وخارجية في آن واحد.

وأوضح بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا كبيرًا من الصبر والتحمل من المواطنين، مشيرًا إلى أن تجاوز الصعوبات لن يتحقق إلا بالتماسك المجتمعي ودعم مؤسسات الدولة.

وأضاف أن الشعب المصري يمتلك تاريخًا طويلًا من الصمود، وأن التراب المصري ارتوى بدماء شهداء دافعوا عن الوطن، وهو ما يستوجب الحفاظ على الدولة واستمرار دعمها.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل بإخلاص من أجل حماية الدولة وبنائها، داعيًا إلى الاصطفاف الوطني والتكاتف بين المواطنين، ومؤكدًا أن الخروج من الأزمات يتطلب وحدة الصف ونبذ الإحباط واليأس.