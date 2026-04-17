أنا مش عدوك| رسالة نارية من عمر كمال لـ محمد فؤاد بعد الأزمة الأخيرة

قال المطرب عمر كمال، إن اتجاهي للغناء الرومانسي هدفي من بدايتي في الغناء، مضيفاً أن غنائى في المهرجانات كان مرحلة مهمة قبل الذهاب للغناء الرومانسي.

وأضاف المطرب عمر كمال، في لقاء مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"أحب محمد فؤاد وقولت تصريح باني اريد ان يذهب للغناء بطريقة جديدة، وهو زعل وقال تصريح غير موفق عليا باني بتشعبط فيه".

وتابع المطرب عمر كمال،:"أقول للنجم محمد فؤاد أنا مش عدوك.. والناس وصلت الكلام غلط ومقدرش أعمل دماغي بدماغك أنت خبرة في الغناء 35 سنة ومقدرش أقول حاجة".