عمرو أديب عن قرار الرئيس بشأن قانون الأسرة : استجابة لمعاناة ملايين الأمهات والآباء

أكد الإعلامى عمرو أديب، أن تدخل الرئيس السيسي ووضع قانون الأسرة على رأس أولويات الدولة، يمثل خطوة مهمة نحو تحريك المياه الراكدة فى هذا الملف الشائك، والاستجابة لمعاناة ملايين الأمهات والآباء، وقبلهم الأبناء.



وكتب أديب عبر حسابه علي منصة اكس :"الرئيس يتدخل ويضع قانون الأسرة فى أولوية اهتمامات الوطن ويحرك المياه الراكدة ويستجيب لآلام الأمهات والآباء والأهم الأبناء".

واضاف :"هذه الدفعة القوية يجب أن تتلقاها الجهات المعنية بجدية وتعكف على بناء قانون متوازن يحقق العدالة للجميع".

وختم :"الرئيس ناشد الجميع لسنوات عديدة ولكن هذه المرة وضع كل الجهات أمام مسئولياتها، الرئيس يتابع والشعب كله معه فى انتظار القانون المطلوب، أنا متفائل".



يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد وجه الحكومة، صباح اليوم، بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب.جاء ذلك بحسب ما ذكرته اكسترا نيوز فى نبأ عاجل منذ قليل.