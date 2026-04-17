600 جنيه| قفزة سريعة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 17 أبريل 2026 ارتفاعًا جديدًا داخل أسواق ومحلات الصاغة، حيث واصل المعدن الأصفر تحركاته الصاعدة وسط حالة من الترقب في السوق والعالمي، ليسجل عيار 21، الأكثر تداولًا بين المواطنين، زيادة جديدة بلغت نحو 75 جنيهًا مقارنة بالتعاملات السابقة.



ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع تطورات اقتصادية وجيوسياسية عالمية أثرت بشكل مباشر على حركة الذهب، فضلا عن تراجع اسعار النفط على خلفية فتح مضيق هرمز ما دفع أسعار المعدن النفيس إلى مواصلة الصعود خلال الساعات الأخيرة.



ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 7075 جنيهًا، بعد موجة ارتفاعات متتالية شهدها السوق.

ويعد هذا العيار هو الأكثر طلبًا وتداولًا في السوق، لذلك فإن أي تغير في سعره ينعكس مباشرة على حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة.

كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 56600 جنيه بزيادة نحو 600 جنيه ، في ظل استمرار حالة الترقب التي تسيطر على السوق، سواء من قبل المستهلكين أو المستثمرين.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب في الأسواق اليوم على النحو التالي:

عيار 24: 8085.75 جنيهًا

عيار 22: 7412 جنيهًا

عيار 21: 7075 جنيهًا

عيار 18: 6064.25 جنيهًا

الجنيه الذهب: 56600 جنيه

وتأتي هذه الأسعار بدون احتساب المصنعية، التي تختلف من محل لآخر وفقًا لنوع المشغولات الذهبية ومكان البيع.

رغم الارتفاع الجديد في الأسعار، فإن السوق يشهد حالة من الحذر والترقب، خاصة بعد القفزات المتتالية التي سجلها الذهب خلال الفترة الأخيرة.

ويتابع المتعاملون في السوق عن كثب حركة الأسعار العالمية، نظرًا لأن أي تحرك في سعر الأوقية ينعكس سريعًا على الأسعار داخل مصر، إلى جانب تأثيرات العرض والطلب المحلية وسعر صرف الدولار.



تطورات عالمية تدعم الذهب

جاء هذا التحرك في أسعار الذهب بالتزامن مع عدد من المتغيرات الدولية التي عززت حالة التذبذب في الأسواق العالمية، من بينها:

استمرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 10 أيام

تحركات متعلقة بمضيق هرمز

تصريحات أمريكية حول إمكانية عقد اجتماع مع إيران

تراجع الدولار الأمريكي للأسبوع الثاني على التوالي

وقد ساهم انخفاض الدولار في زيادة جاذبية الذهب، باعتباره سلعة مسعرة بالعملة الأمريكية، ما يدفع المستثمرين نحو شراء المعدن النفيس كملاذ آمن.

الذهب بين جاذبية الأمان وضغط الفائدة

رغم أن الذهب يظل الملاذ الآمن الأبرز في أوقات الأزمات، فإن الأسواق العالمية لا تزال متأثرة بارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما يحد من جاذبية الذهب نسبيًا، لأنه أصل لا يدر عائدًا.

ولهذا السبب تستمر الأسعار في حالة من التذبذب، حيث يتأثر الذهب في الوقت نفسه بعوامل الدعم المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية، وعوامل الضغط الناتجة عن السياسات النقدية العالمية.



هل يستمر الذهب في الصعود؟

الارتفاع الجديد في أسعار الذهب أعاد التساؤلات حول الاتجاه القادم للسوق، خاصة مع استمرار الاضطرابات العالمية وعدم وضوح الرؤية بشأن التطورات الاقتصادية المقبلة.

قد يواصل الذهب التحرك الصاعد إذا استمرت الضغوط الاقتصادية العالمية، بينما قد يشهد تراجعًا نسبيًا إذا تحسنت مؤشرات الاستقرار في الأسواق الدولية.

وفي جميع الأحوال، تبقى أسعار الذهب مرهونة بمجموعة من العوامل المتشابكة، ما يجعل السوق عرضة لتغيرات سريعة خلال أي وقت.