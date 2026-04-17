خطة ذهبية للثانوية العامة 2026 .. روشتة النجاح وتقليل التوتر قبل الامتحانات

تُعد مرحلة الثانوية العامة من أكثر المراحل الدراسية حساسية وتأثيرًا في مستقبل الطلاب، حيث تتزايد خلالها الضغوط النفسية وتحديات تنظيم الوقت والاستعداد الجيد للامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة 2026

ومع اقتراب امتحانات الثانوية العامة 2026، يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن أفضل الطرق لتحقيق التوازن بين المذاكرة والحفاظ على الاستقرار النفسي.

خطة طوارئ فعّالة للمراجعة

وفي هذا السياق، قدّم خبراء تربويون مجموعة من النصائح والإرشادات التي تساعد على وضع خطة طوارئ فعّالة للمراجعة، تهدف إلى تحسين الأداء وتقليل التوتر، خاصة في ظل التعديلات الجديدة التي طرأت على نظام الامتحانات وتوزيع المواد بشكل أكثر مرونة من السنوات السابقة.

خطة منظمة ومبكرة للاستعداد

وأكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، ضرورة وضع خطة منظمة ومبكرة للاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2026، تساعد الطلاب على مواجهة ضغوط الدراسة والتخلص من القلق، مشيرًا إلى أن النظام الجديد أصبح أكثر مرونة ويمنح الطلاب فرصًا أفضل لتحقيق التفوق.

تخفيف العبء على الطلاب

وأوضح شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن تقليص عدد المواد إلى خمس مواد أساسية ساهم في تخفيف العبء على الطلاب، إلى جانب جدول الامتحانات الذي يوفر فترات راحة مناسبة بين المواد، حيث يؤدي الطلاب في بعض الأسابيع امتحان مادة واحدة فقط، وهو ما يمنحهم فرصة جيدة للمراجعة.

الابتعاد عن مصادر التشتت

وشدد الخبير التربوي على أن إدارة الوقت تمثل العامل الأهم في هذه المرحلة الحاسمة، مؤكدًا ضرورة الابتعاد عن مصادر التشتت، وعلى رأسها الهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي، مع الالتزام بنظام نوم صحي يساعد على تحسين التركيز وزيادة القدرة على الاستيعاب.

تغطية شاملة ومتوازنة

وأضاف أن وضع جدول مذاكرة فعال يجب أن يكون فرديًا ومناسبًا لقدرات كل طالب، بحيث يبدأ الطالب بالدروس غير المنتهية، ثم ينتقل إلى الدروس التي تمت مراجعتها سابقًا، وصولًا إلى المواد التي تم إتقانها، لضمان تغطية شاملة ومتوازنة.

كما نصح شوقي الطلاب بعدم إهمال أي مادة دراسية، خاصة المواد الأساسية مثل اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى، نظرًا لتأثيرها الكبير في المجموع النهائي، مؤكدًا أن النجاح والتفوق يتطلبان توزيع الجهد بشكل متوازن على جميع المواد دون التركيز على مادة واحدة فقط.

