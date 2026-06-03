قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نابولي يتعاقد مع هويلاند قادمًا من مانشستر يونايتد
تصعيد خطير يهدد الأمن الإقليمي.. البحرين تُدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت
تأمين طاقة الصيف الحالي.. مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لـ 49 مشروعا لتدعيم شبكة الكهرباء
وزير التموين يكشف مفاجأة: احتياطي استراتيجي ضخم للسلع.. وبرنامج جديد للدعم قريبًا
قيد مؤقت لشركات جديدة وإشادة دولية.. نائب رئيس الوزراء يبحث تسريع "الطروحات الحكومية"
من فيديو على الفيس بوك للكلابشات.. كيف أسقطت شقيقتان مُتحرشـي السيدة زينب؟
طاقم مكسيكي بقيادة إسكوبيدو لإدارة ودية مصر والبرازيل استعدادا لكأس العالم 2026
المرافعة تؤجل محاكمة 29 متهما بـ خلية العملة الإرهابية لـ 5 سبتمبر
نتنياهو: إيران لم توافق بعد على إخراج المواد النووية وسط ضغوط متزايدة لإنجاز اتفاق
بشرى للمُستحقين.. وزير التموين يكشف خطة تطوير منظومة الدعم | فيديو
لقطة لافتة في نهائي أمم أفريقيا للناشئين.. لاعب السنغال يحتفل أمام فوزي لقجع ثم يصافحه بعد التتويج
رئيس الوزراء يتابع الإطلاق الرسمي لـ"رقمنة المعاشات".. وصرف 42 مليار جنيه لـ 10.2 مليون مستحق بالمنظومة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير التموين يكشف مفاجأة: احتياطي استراتيجي ضخم للسلع.. وبرنامج جديد للدعم قريبًا

وزير التموين
وزير التموين
محمد البدوي

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ المتغيرات العالمية الحالية، بما في ذلك الحروب والتطورات الجيوسياسية والتحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد؛ تفرض ضرورة الاحتفاظ بمستويات كبيرة من الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية.

استمرار توفير السلع 

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج "مال وأعمال"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تمتلك حالياً احتياطي غير مسبوق، لافتا إلى أن وفرة السلع وجودتها وسهولة وصولها إلى المواطنين تمثل عوامل رئيسية في استقرار الأسعار.

وأكد وزير التموين أن استمرار توفير السلع وفتح المنافذ أمام المواطنين بصورة منتظمة؛ يسهم في تعزيز السيطرة على الأسواق والحد من تقلبات الأسعار.

برنامج تطوير منظومة الدعم

وأوضح الوزير أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على برنامج تطوير منظومة الدعم، لافتاً إلى أنه تم عرضه- بحضور رئيس مجلس الوزراء- على الرئيس، مع استمرار العمل على إدخال مستجدات جديدة عليه.

وأكد أن أي آلية جديدة لن تعتمدها الحكومة إلا إذا كانت تحقق مصلحة المواطن بصورة مباشرة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في تعزيز قدرة المواطن على اختيار السلع التي تناسب احتياجاته وفي الوقت الذي يراه مناسباً.

حرية استخدام الدعم 

ولفت إلى أن منح المواطن حرية استخدام الدعم في شراء السلع التي يحتاجها؛ يرفع من قدرته على إدارة نفقاته واقتصادياته الشخصية، في حين أن قصر الدعم على سلع محددة بأسعار محددة؛ قد يؤدي إلى وجود أكثر من سعر للسلعة في السوق، ويقيد خيارات المستفيدين.

وشدد على أنه في حال التوافق على هذا التحول وإصدار قرار بشأنه؛ فسيتم الإعلان عنه بالشكل المناسب، مؤكداً أن المنظومة الجديدة ستكون في صالح المواطن، وستعزز قدرته على الشراء والتسوق بصورة أفضل بكثير من السابق. 

الدعم منظومة الدعم الحكومة حرية استخدام الدعم وزير التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير التعليم الإعدادي

بسبب فيديو ولية الأمر .. إقالة مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية وايقافه عن العمل

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

سارة خليفة

سارة خليفة أمام المحكمة بتهمة هتك عرض سائقها

ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟

ذنبي إيه إنك حلوة.. ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟ (القصة الكاملة)

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني ..الآن بالدرجات

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026 ..بالدرجات في جميع المواد

كهربا

كهربا يوجه رسالة شكر إلى محمود الخطيب بسبب أزمة الغرامة

امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 غدًا بالقاهرة والجيزة وعدد من المحافظات | شوف جدولك

ترشيحاتنا

مدين

تغيب الغيبة| مدين يطلق كليب جديد.. ويجهز لمفاجأة مع أحمد سعد

احمد سعد

"كوتي".. أحمد سعد يطلق أولى أغنيات الألبوم الفرفوش

فيلم hoppers

فيلم «Hoppers» يقترب من نصف مليار دولار عالميًا

بالصور

احذر.. هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل

هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل
هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل
هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟

طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف

طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف
طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف
طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف

لوك كاجوال.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فيديو

احمد سعد

"كوتي".. أحمد سعد يطلق أولى أغنيات الألبوم الفرفوش

سرقة عم شعبان أثناء نومه

سرقوا ثمن دوائه وهو نائم.. قرار عاجل من التنمية المحلية يخص بائع جرائد حلوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد