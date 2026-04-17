عوض خسارته.. الذهب يصعد 65 جنيها في أول التعاملات المسائية

استعاد الذهب عافيته مع بدء تعاملات مساء اليوم الجمعة 17-4-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

الذهب يجدد صعوده

وصعد سعر الذهب في محلات الصاغة بمقدار 60 جنيهًا مقارنة بما كان عليه أمس.

تذبذب الذهب

وتعرض سعر الذهب في مصر لحالة من عدم الاستقرار على مدار الأسبوع الجاري، حيث فقد 145 جنيهًا أمس إلا أنه عوض خسارته مع بدء تعاملات مساء اليوم.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 7075 جنيهًا.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8085 جنيهًا للشراء و8028 جنيهًا للبيع .

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7412 جنيهًا للشراء و7359 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 7075 جنيهًا للشراء و7025 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 6064 جنيهًا للشراء و 6012 جنيهًا للبيع .

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 56.6 ألف جنيه للشراء و56.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب 4863 دولارا للشراء و4862 دولارا للبيع.