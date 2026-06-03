زياد السيسي بطل سلاح السيف: فضية أفريقيا محطة مهمة وهدفي ميدالية في أولمبياد لوس أنجلوس

أعرب زياد السيسي لاعب منتخب مصر لسلاح السيف عن سعادته بالتتويج بالميدالية الفضية ببطولة أفريقيا المقامة حاليًا في كوت ديفوار، مؤكدًا أن البطولة شهدت منافسة قوية وأنه سعيد بالوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق ميدالية جديدة تضاف إلى سجله.

وقال زياد السيسي إن المنافسات كانت قوية منذ الأدوار الأولى، وهو ما تطلب تركيزًا كبيرًا في جميع المباريات، مشيرًا إلى أنه كان يسعى للتتويج باللقب، لكنه في الوقت نفسه راضٍ عن المستوى الذي قدمه خلال البطولة.

وأضاف أن التواجد بشكل مستمر على منصات التتويج يمنحه المزيد من الدوافع لمواصلة العمل والتطوير خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق نتائج أفضل في البطولات الدولية القادمة ورفع اسم مصر في مختلف المحافل.

وأوضح أن هذا الإنجاز يؤكد حجم العمل الذي يتم داخل المنتخب خلال السنوات الماضية، وقدرة اللاعبين المصريين على المنافسة بقوة وتحقيق الإنجازات القارية والدولية.

واختتم زياد السيسي تصريحاته بالتأكيد على أن طموحاته لا تتوقف عند حدود البطولات القارية، وأنه سيواصل العمل بقوة خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع علم مصر على منصات التتويج العالمية والأولمبية.