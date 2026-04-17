انخفاض أسعار الذهب وارتفاع الفضة اليوم الجمعة 17-4-2026

شهدت أسواق المعادن الثمينة اليوم الجمعة 17 أبريل 2026 حالة من التباين، حيث تراجعت أسعار الذهب بشكل محدود، بينما ارتفعت أسعار الفضة عالميًا ومحليًا، وفقًا لمتوسطات التداول في الأسواق بدون مصنعية أو ضرائب أو دمغة.

أسعار الذهب والفضة عالميًا

أوقية الذهب: 4.805 دولار

جرام الذهب عالميًا: 154.5 دولار

معدل تغير الذهب: 0.30%

أوقية الفضة: 79.88 دولار

معدل تغير الفضة: 1.70%

أسعار الذهب محليًا (بالألف جنيه)

عيار 24: 7.989 ألف جنيه

عيار 21: 6.990 ألف جنيه

عيار 18: 5.992 ألف جنيه

جنيه الذهب: 55.920 ألف جنيه

أسعار الفضة محليًا

عيار 999: 129.5 جنيه

عيار 925: 120 جنيهًا

ملاحظات على الأسعار

تُعد الأسعار المعلنة متوسطات تداول في الأسواق المحلية والعالمية، وتُعرض دون إضافة أي رسوم أو مصنعية أو ضرائب، وقد تختلف من سوق لآخر حسب حركة العرض والطلب.

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 17 أبريل 2026 تراجعًا محدودًا في الأسواق، حيث سجل عيار 24 نحو 7.989 ألف جنيه، بينما بلغ سعر عيار 21 نحو 6.990 ألف جنيه، وعيار 18 نحو 5.992 ألف جنيه، في حين سجل جنيه الذهب نحو 55.920 ألف جنيه، وذلك وفق متوسطات التداول بدون مصنعية أو ضرائب.

وعلى المستوى العالمي، سجل سعر أوقية الذهب نحو 4.805 دولار، مع تسجيل معدل تغير يومي بلغ 0.30%، ما يعكس حالة من التذبذب المحدود في حركة المعدن الأصفر.

في المقابل، سجلت الفضة ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ سعر أوقية الفضة عالميًا 79.88 دولار، بمعدل تغير يومي 1.70% صعودًا، بينما سجلت محليًا عيار 999 نحو 129.5 جنيه وعيار 925 نحو 120 جنيهًا، ما يعكس تحسنًا في الطلب على المعدن الأبيض.

وتُظهر حركة الأسواق اليوم تباينًا واضحًا بين الذهب والفضة، حيث تأثر الذهب بالضغوط العالمية، بينما استفادت الفضة من زيادة الإقبال الاستثماري، وهو ما انعكس على الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية بشكل مباشر.