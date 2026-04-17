الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب وارتفاع الفضة اليوم الجمعة 17-4-2026

أسعار الذهب والفضة
محمد صبيح

شهدت أسواق المعادن الثمينة اليوم الجمعة 17 أبريل 2026 حالة من التباين، حيث تراجعت أسعار الذهب بشكل محدود، بينما ارتفعت أسعار الفضة عالميًا ومحليًا، وفقًا لمتوسطات التداول في الأسواق بدون مصنعية أو ضرائب أو دمغة.

أسعار الذهب والفضة عالميًا

  • أوقية الذهب: 4.805 دولار
  • جرام الذهب عالميًا: 154.5 دولار
  • معدل تغير الذهب: 0.30%
  • أوقية الفضة: 79.88 دولار
  • معدل تغير الفضة: 1.70%

أسعار الذهب محليًا (بالألف جنيه)

  • عيار 24: 7.989 ألف جنيه
  • عيار 21: 6.990 ألف جنيه
  • عيار 18: 5.992 ألف جنيه
  • جنيه الذهب: 55.920 ألف جنيه

أسعار الفضة محليًا

  • عيار 999: 129.5 جنيه
  • عيار 925: 120 جنيهًا

ملاحظات على الأسعار

تُعد الأسعار المعلنة متوسطات تداول في الأسواق المحلية والعالمية، وتُعرض دون إضافة أي رسوم أو مصنعية أو ضرائب، وقد تختلف من سوق لآخر حسب حركة العرض والطلب.

أسعار الذهب والفضة اليوم في الأسواق

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 17 أبريل 2026 تراجعًا محدودًا في الأسواق، حيث سجل عيار 24 نحو 7.989 ألف جنيه، بينما بلغ سعر عيار 21 نحو 6.990 ألف جنيه، وعيار 18 نحو 5.992 ألف جنيه، في حين سجل جنيه الذهب نحو 55.920 ألف جنيه، وذلك وفق متوسطات التداول بدون مصنعية أو ضرائب.

وعلى المستوى العالمي، سجل سعر أوقية الذهب نحو 4.805 دولار، مع تسجيل معدل تغير يومي بلغ 0.30%، ما يعكس حالة من التذبذب المحدود في حركة المعدن الأصفر.

في المقابل، سجلت الفضة ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ سعر أوقية الفضة عالميًا 79.88 دولار، بمعدل تغير يومي 1.70% صعودًا، بينما سجلت محليًا عيار 999 نحو 129.5 جنيه وعيار 925 نحو 120 جنيهًا، ما يعكس تحسنًا في الطلب على المعدن الأبيض.

وتُظهر حركة الأسواق اليوم تباينًا واضحًا بين الذهب والفضة، حيث تأثر الذهب بالضغوط العالمية، بينما استفادت الفضة من زيادة الإقبال الاستثماري، وهو ما انعكس على الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية بشكل مباشر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

صورة ارشيفية

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

محمود

صدمة في قليوب .. منشور أخير يسبق مأساة مدرس يلقى مصرعه تحت عجلات القطار | وأصدقاؤه يكشفون الحظات الأخيرة

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

ترشيحاتنا

انبي

نجم إنبي : "روح العائلة" كلمة السر في نجاحنا.. و راهنت على تواجدنا ضمن السبعة الكبار

انبي

نجم انبي: الدوري من غير جمهور ملوش طعم.. وجماهير الزمالك نجحت في مخططها ضد زيزو

انبي

نجم انبي: بيزيرا أفضل لاعب في مصر

بالصور

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد