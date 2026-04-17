الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في السعودية الجمعة 17 أبريل

محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب اليوم في السعودية الجمعة 17 أبريل 2026 حالة من الاستقرار النسبي في أسواق الذهب داخل المملكة، مع تسجيل مستويات متفاوتة بين مختلف الأعيرة، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لحركة البيع والشراء في الرياض وباقي المدن.

وسجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السعودية، نحو 506.00 ريالات، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 4048.25 ريال، في ظل ارتباط السوق المحلي بالأسعار العالمية للأوقية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

  • سعر الذهب عيار 24 اليوم: 578.25 ريال.
  • سعر الذهب عيار 22 اليوم: 530.25 ريال.
  • سعر الذهب عيار 21 اليوم: 506.00 ريالات.
  • سعر الذهب عيار 18 اليوم: 433.75 ريال.
  • سعر الجنيه الذهب اليوم: 4048.25 ريال.
  • سعر أوقية الذهب بالريال: 17988.25 ريال.
  • سعر الذهب عالميًا اليوم: 4796.85 دولار للأوقية.
  • نصاب الزكاة: 49151.25 ريال لعدد 85 جرامًا من عيار 24.

تفاصيل أسعار الذهب في السعودية

هل يجوز بيع الذهب بالتقسيط

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في السعودية نحو 578.25 ريال، وهو الأعلى من حيث النقاء ويُستخدم بشكل كبير في السبائك والاستثمار.

أما سعر الذهب عيار 22 فقد بلغ 530.25 ريال، بينما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 506.00 ريالات، وهو العيار الأكثر انتشارًا في المشغولات الذهبية داخل المملكة.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 433.75 ريال، ويُعد من الأعيرة التي تُستخدم في تصميمات المجوهرات الحديثة.

وعلى مستوى السبائك، بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية نحو 4048.25 ريال، متأثرًا بتحركات سعر الذهب عيار 21.

كما سجل سعر أوقية الذهب اليوم بالريال السعودي نحو 17988.25 ريال، في حين بلغ السعر العالمي للأوقية 4796.85 دولار، ما يعكس تأثير الأسواق العالمية على الأسعار المحلية.

وفيما يتعلق بالزكاة، بلغ نصاب زكاة الذهب نحو 49151.25 ريال، محسوبًا على أساس 85 جرامًا من عيار 24، وهو ما يهم الكثير من المواطنين مع متابعة أسعار الذهب بشكل دوري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

صورة ارشيفية

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

محمود

صدمة في قليوب .. منشور أخير يسبق مأساة مدرس يلقى مصرعه تحت عجلات القطار | وأصدقاؤه يكشفون الحظات الأخيرة

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

ترشيحاتنا

بسمة بوسيل ونجلها

بسمة بوسيل تتألق رفقة ابنها في أحدث ظهور.. شاهد

الفنانة المغربية الفرنسية نادية الفارس

فقدت الوعي فى مسبح خاص.. من هي المغربية الفرنسية نادية الفارس

رحمة أحمد ومصطفى غريب ودنيا سامي

رحمة أحمد تشوق جمهورها لعمل جديد مع دنيا سامي ومصطفى غريب

بالصور

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

لوك جذاب .. جوري بكر تستعرض جمالها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

مش طايقين بعض .. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة

"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة
"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة
"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة

فيديو

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد