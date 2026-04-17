شهدت أسعار الذهب اليوم في السعودية الجمعة 17 أبريل 2026 حالة من الاستقرار النسبي في أسواق الذهب داخل المملكة، مع تسجيل مستويات متفاوتة بين مختلف الأعيرة، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لحركة البيع والشراء في الرياض وباقي المدن.

وسجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السعودية، نحو 506.00 ريالات، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 4048.25 ريال، في ظل ارتباط السوق المحلي بالأسعار العالمية للأوقية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

سعر الذهب عيار 24 اليوم: 578.25 ريال.

سعر الذهب عيار 22 اليوم: 530.25 ريال.

سعر الذهب عيار 21 اليوم: 506.00 ريالات.

سعر الذهب عيار 18 اليوم: 433.75 ريال.

سعر الجنيه الذهب اليوم: 4048.25 ريال.

سعر أوقية الذهب بالريال: 17988.25 ريال.

سعر الذهب عالميًا اليوم: 4796.85 دولار للأوقية.

نصاب الزكاة: 49151.25 ريال لعدد 85 جرامًا من عيار 24.

تفاصيل أسعار الذهب في السعودية

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في السعودية نحو 578.25 ريال، وهو الأعلى من حيث النقاء ويُستخدم بشكل كبير في السبائك والاستثمار.

أما سعر الذهب عيار 22 فقد بلغ 530.25 ريال، بينما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 506.00 ريالات، وهو العيار الأكثر انتشارًا في المشغولات الذهبية داخل المملكة.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 433.75 ريال، ويُعد من الأعيرة التي تُستخدم في تصميمات المجوهرات الحديثة.

وعلى مستوى السبائك، بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية نحو 4048.25 ريال، متأثرًا بتحركات سعر الذهب عيار 21.

كما سجل سعر أوقية الذهب اليوم بالريال السعودي نحو 17988.25 ريال، في حين بلغ السعر العالمي للأوقية 4796.85 دولار، ما يعكس تأثير الأسواق العالمية على الأسعار المحلية.

وفيما يتعلق بالزكاة، بلغ نصاب زكاة الذهب نحو 49151.25 ريال، محسوبًا على أساس 85 جرامًا من عيار 24، وهو ما يهم الكثير من المواطنين مع متابعة أسعار الذهب بشكل دوري.